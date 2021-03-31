Хатылев объяснил, почему Украине не удастся достичь ракетного потенциала России

Москва, 31 марта. Украине придется потратить годы и огромные деньги для того, чтобы достичь ракетного потенциала России в Черном море, считает военный эксперт Сергей Хатылев.

Ранее в ВСУ заявили, что украинская армия сможет достичь уровня России, когда получит 200 крылатых ракет. Именно такое количество необходимо для установления паритета в Черном море. Хатылев, комментируя заявления украинских представителей, напомнил, что основные машиностроительные заводы на Украине уже не работают, поэтому организовать производство такого вооружения будет непросто, передает издание Nation News.

«Для всех этих ракет нужны подвижные средства, наработанные под комплексы «Нептун» или «Гарпия», пусковые установки и радиолокационные станции, которые обнаруживают цели, ведут. Просто сказать, что они сделают сто, тысячу или десять тысяч ракет — пустые слова», — заявил эксперт.

Хатылев подчеркнул, что нельзя забывать о подготовке личного состава и соответствующей инфраструктуры для боевого применения крылатых ракет. По его словам, на все эти приготовления у Украины уйдут годы, однако результат в любом случае будет печальным.

«Если они говорят, что будут применять сотню ракет, эта сотня ничего не решает. Они смогут нанести только точечный удар, да и то, непонятно с какой точностью и периодичностью. Им придется учитывать нашу противоморскую оборону, противовоздушную оборону», — пояснил он.

Он также уточнил, что Россия обладает необходимыми средствами борьбы с гиперзвуковым оружием. В качестве примера он привел ракетный комплекс «Искандер», который сможет нанести удар по статичным целям на расстоянии 100–200 километров.

Ранее военный эксперт заявил, что Черноморский флот РФ во время учений успешно продемонстрировал кораблям НАТО свое превосходство в Черном море.