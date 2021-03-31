Ученый Института наук о Земле раскрыл природу загадочного кратера в Антарктиде

Российские ученые не согласны с выводами зарубежных коллег, что воронка под Землей Уилкса в Антарктиде — это след от столкновения с гигантским астероидом. Профессор кафедры геофизики Института наук о Земле СПбГУ Герман Лейченков рассказал ФАН, что это заявление не имеет подтверждения и основано только на предположениях. Скорее всего, углубление возникло из-за ледяной эрозии рельефа этого участка Антарктиды.

«С моей точки зрения, эта структура рельефа каменного ложа в какой-то мере действительно похожа на кольцевую. Скорее всего, это значительная ледовая эрозия. И рельеф там немножко похож на кратер от удара астероида. Можно взять карту рельефа мира и найти подобные структуры, не связанные с космическими телами», — утверждает эксперт.

Земля Уилкса — часть территории Восточной Антарктиды — была открыта 30 марта 1840 года. Свое название она получила в честь руководителя американской экспедиции Чарльза Уилкса, который первым исследовал и подробно описал это пространство.

Сегодня эта территория считается самой малоизученной частью ледового континента. Особый интерес вызывает углубление в рельефе, которое ряд зарубежных ученых склонны считать астроблемой — ударным кратером, образовавшимся после столкновения с гигантским астероидом.

Впервые его описал американский геолог Ральф фон Фрезе в 1960 году. По его мнению, диаметр небесного тела был около 50 километров и стал самым крупным объектом, столкнувшимся с Землей около 250 миллионов лет назад.

По словам Германа Лейченкова, в мире и ранее предпринимались попытки обнаружить следы столкновения Земли с гигантскими астероидами, которые в меловом периоде могли стать причиной катастрофических изменений климата планеты. Но все они закончились безрезультатно.

«Многие в мире пытались найти подобные структуры в виде кратеров, которые бы подтвердили теорию влияния падения астероида на вымирание динозавров на границе пермского и мелового периодов, — объясняет собеседник ФАН. — В Австралии пытались найти, но в большинстве случаев это не подтвердилось».

Земля Уилкса фактически осталась единственным местом на планете, которое может подтвердить или опровергнуть гипотезу столкновения гигантского астероида с Землей. Но само углубление скрыто под трехкилометровой толщей материкового льда.

В этом году ученые европейской арктической станции «Конкордия» собираются начать бурение льда Земли Уилкса, чтобы получить для изучения образцы древнего льда. Возможно, они достигнут арктического материка и получат грунт, исследования которого поставят точку в полувековом споре ученых.