Савельева вспомнила, как на «Фабрике звезд» скрывали захват заложников на Дубровке

Москва, 31 марта. Правила проживания в доме участников «Фабрики звезд» были строгими, артисты были отрезаны от внешнего мира. Певица Саша Савельева рассказала, как они узнали о трагедии «Норд-Оста».

Исполнители, участвовавшие в «Фабрике звезд», всегда были под прицелом фотокамер. Во избежание давления и отвлечения продюсеры держали музыкантов в их звездном домике, не допуская даже до новостей. Савельева рассказала, что о трагедии с захватом заложников в Театральном центре на Дубровке во время постановки мюзикла «Норд-Ост» они узнали случайно.

«Были совсем отрезаны от мира. Нам дали кассетные плееры. А Бердникову достался с радиоприемником. Он его включил, и первой новостью было то, что заминировали «Норд-Ост». Это было шоком для всех. Произошла трагедия на старте съемок», — рассказала артистка в интервью для YouTube-канала «Вписка».

Продюсеры проекта не хотели наводить панику среди артистов и скрывали все обстоятельства происшествия. Во время захвата заложников всех участников проекта вывезли в загородный санаторий, поскольку боялись, что подобное может произойти и с ними. Для «фабрикантов» это был довольно стрессовый момент, поскольку они не понимали, что творится вокруг и почему такая паника.

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