Вологодские ветераны получили от волонтеров мобильные телефоны с бесплатной связью

Вологда, 31 марта. Волонтеры выдали ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны мобильные телефоны с пожизненной бесплатной мобильной связью.

Средства сотовой связи получили 28 ветеранов в рамках всероссийского проекта «Мобильные бригады помощи». Гаджеты вручили добровольцы корпуса «Волонтеры Победы». Сейчас продолжается оформление SIM-карт. Волонтеры будут периодически обзванивать ветеранов и спрашивать, нужна ли им помощь. В мобильных телефонах занесены необходимые номера лечащего врача, социального работника, служб помощи.

Ветераны по желанию могли выбрать только мобильники без подключения бесплатной связи, рассказал руководитель Центра патриотического воспитания молодежи МЦ «ГОР.СОМ 35», руководитель муниципального отделения ВОД «Волонтеры Победы» Евгений Рыжков. Он добавил, что бесплатные устройства позволят пожилым людям всегда быть на связи с родными и близкими.

До этого сообщалось, что 22 июня отметят 80-летнюю годовщину со дня начала Великой Отечественной войны. К этому событию реализуется фотопроект «Герои России, какими их не видел никто». Известные фотографы делают снимки ветеранов ВОВ.