Пользователям представили новый логотип «Яндекса»

Москва, 31 марта. «Яндекс» впервые за 13 лет кардинально изменил свой логотип, а его новый вариант уже появился на главной странице поисковика.

Логотип можно будет увидеть на изображениях продуктов, входящих в систему сервисов «Яндекса». Дизайн-директор Геннадий Лохтин заявил, что новый логотип хорошо выглядит на самых разных поверхностях.

«В то же время она напоминает, что у сервисов «Яндекса» общие технологии и общее начало — поиск», — добавил эксперт.

По его словам, раньше никто не мог подумать, что интернет-компания может заниматься доставкой продуктов, обрабатывать платежи и создавать беспилотные автомобили. Именно этим и объясняется необходимость таких перемен.

Также «Яндекс» представил новый знак — букву «Я» в красном круге, и новый шрифт для логотипных конструкций. Знак можно увидеть, например, на сумках курьеров, говорится в сообщении компании. Шрифт будет использоваться в логотипах сервисов. Был изменен и внешний вид поисковой строки — теперь она не повторяет форму стрелки.

Стало известно, что компания «Яндекс» может купить банк «Акрополь». Сумма возможной сделки не раскрывается.

«Яндекс. Карты» ранее запустили серию масок в Instagram — виртуальную коллекцию шляп с популярными достопримечательностями российских городов. Все объекты представлены в вечернем освещении со спецэффектами в виде загорающихся окон и подсветки, пишет газета «Петербургский дневник».