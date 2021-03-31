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14:32 31 Марта 2021
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Совет Федерации одобрил закон о президентских сроках. События дня. ФАН-ТВ

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Путин, Меркель и Макрон обсудили Донбасс

Совет Федерации одобрил закон о президентских сроках. События дня. ФАН-ТВ

Тема войны в Донбассе стала ключевой в ходе трехсторонних переговоров России, Германии и Франции. Во время видеоконференции Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон подтвердили безальтернативность Минских соглашений «как основы урегулирования внутреннего конфликта» Украины. В разговоре с европейскими коллегами российский президент заявил, что Киев должен придерживаться ранее достигнутых договоренностей.
«С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения и фактическим отказом от выполнения согласованных в июле 2020 года в Контактной группе «Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня», — говорится в сообщении.
Также участники переговоров обсудили ситуацию в Сирии, Ливии, Белоруссии, ядерную сделку с Ираном. Особое внимание лидеры трех стран уделили борьбе с общей угрозой — пандемией коронавируса. Речь шла, в частности, о перспективах регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможных поставок и совместного производства препарата в странах ЕС.

Совфед одобрил закон о президентских сроках

Совет Федерации одобрил закон о президентских сроках. События дня. ФАН-ТВ

Совет Федерации утвердил закон, позволяющий президенту Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. Документ дает право российскому лидеру претендовать еще на два срока. Своим решением Совет Федерации привел законодательство о выборах и референдумах в соответствие с поправками в Конституцию. Напомним, в ходе пресс-конференции в конце прошлого года Владимир Путин рассказал, что еще не принял решение, будет ли баллотироваться на выборах в 2024 году.

РФ зарегистрировала вакцину от COVID-19 для животных

Совет Федерации одобрил закон о президентских сроках. События дня. ФАН-ТВ

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против COVID-19 для братьев наших меньших. Сенсационную новость сообщили в Россельхознадзоре. Препарат «Карнивак-Ков» разработал Федеральный центр охраны здоровья животных. Клинические испытания начались еще в октябре прошлого года, в них задействовали собак, кошек, песцов, хорьков, норок, лис и других четверолапых. Итоги исследований позволили сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности: у всех привитых зверушек в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу. Массовое производство вакцины может быть запущено уже в апреле.
«Что касается массовой вакцинации, мы такой необходимости пока не видим в отношении домашних животных точно, что касается нашей готовности, да, сегодня вакцина зарегистрирована, она будет запускаться в промышленное производство», — сообщил Константин Савенков, заместитель руководителя Россельхознадзора.
Вакцину «Карнивак-Ков» планируют приобретать отечественные звероводческие хозяйства и коммерческие структуры из Греции, Польши и Австрии для пушных животных и домашних питомцев. Напомним, в 2020-м сразу нескольким фермам в Европе пришлось уничтожать заболевших коронавирусом норок. А в России было зафиксировано несколько фактов заражения ковидом кошек.

Британцы установили первый в мире памятник Грете Тунберг

Совет Федерации одобрил закон о президентских сроках. События дня. ФАН-ТВ

В полный рост: британцы воздвигли первый в мире памятник эко-активистке Грете Тунберг. Бронзовая скульптура установлена на территории университета Уинчестера на юго-востоке Англии. Новодел уже окрестили «монументом тщеславия». Администрация вуза потратила на «шедевр» в натуральную величину 33 тысячи долларов. Студенты негодуют: во-первых, столь внушительной сумме, по их мнению, можно было бы найти куда более полезное применение. А, во-вторых, не вполне ясна логика установки рядом с высшим учебным заведением памятника шведской школьнице, которая саботирует уроки, агитируя сверстников собираться на эко-стачки. Грету Тунберг не раз называли «подрывным проектом» климатических аферистов Запада. Спекулируя в угоду своим покровителям модной темой экологии, «девочка с косичками» не только учила уму-разуму Барака Обаму и Папу Римского, но и выступила на Генассамаблее ООН с обличительной речью сильных мира сего.