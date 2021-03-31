Совет Федерации одобрил закон о президентских сроках. События дня. ФАН-ТВ

Путин, Меркель и Макрон обсудили Донбасс Тема войны в Донбассе стала ключевой в ходе трехсторонних переговоров России, Германии и Франции. Во время видеоконференции Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон подтвердили безальтернативность Минских соглашений «как основы урегулирования внутреннего конфликта» Украины. В разговоре с европейскими коллегами российский президент заявил, что Киев должен придерживаться ранее достигнутых договоренностей. «С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения и фактическим отказом от выполнения согласованных в июле 2020 года в Контактной группе «Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня», — говорится в сообщении. Также участники переговоров обсудили ситуацию в Сирии, Ливии, Белоруссии, ядерную сделку с Ираном. Особое внимание лидеры трех стран уделили борьбе с общей угрозой — пандемией коронавируса. Речь шла, в частности, о перспективах регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможных поставок и совместного производства препарата в странах ЕС.

Совфед одобрил закон о президентских сроках Совет Федерации утвердил закон, позволяющий президенту Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. Документ дает право российскому лидеру претендовать еще на два срока. Своим решением Совет Федерации привел законодательство о выборах и референдумах в соответствие с поправками в Конституцию. Напомним, в ходе пресс-конференции в конце прошлого года Владимир Путин рассказал, что еще не принял решение, будет ли баллотироваться на выборах в 2024 году.

РФ зарегистрировала вакцину от COVID-19 для животных Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против COVID-19 для братьев наших меньших. Сенсационную новость сообщили в Россельхознадзоре. Препарат «Карнивак-Ков» разработал Федеральный центр охраны здоровья животных. Клинические испытания начались еще в октябре прошлого года, в них задействовали собак, кошек, песцов, хорьков, норок, лис и других четверолапых. Итоги исследований позволили сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности: у всех привитых зверушек в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу. Массовое производство вакцины может быть запущено уже в апреле. «Что касается массовой вакцинации, мы такой необходимости пока не видим в отношении домашних животных точно, что касается нашей готовности, да, сегодня вакцина зарегистрирована, она будет запускаться в промышленное производство», — сообщил Константин Савенков, заместитель руководителя Россельхознадзора. Вакцину «Карнивак-Ков» планируют приобретать отечественные звероводческие хозяйства и коммерческие структуры из Греции, Польши и Австрии для пушных животных и домашних питомцев. Напомним, в 2020-м сразу нескольким фермам в Европе пришлось уничтожать заболевших коронавирусом норок. А в России было зафиксировано несколько фактов заражения ковидом кошек.