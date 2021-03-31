Пострадавшего при взрыве на новгородском заводе доставили в областную больницу

Великий Новгород, 31 марта. Мужчина, который пострадал при взрыве на производстве трансформаторов, доставлен в региональную клиническую больницу, передает источник ФАН в экстренных службах.

Инцидент произошел на предприятии ООО «НПК «Комплекс» в сушильной камере. Завод специализируется на разработке, производстве и поставке приборов для проведения технического контроля, диагностирования и ремонта автомобилей.

У сотрудника завода медики диагностировали ожоги, сообщало Федеральное агентство новостей. Полученные травмы оказались серьезными, информации о текущем состоянии пострадавшего пока не поступало. Все обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.