Отправляющимся служить новобранцам придется оставить смартфоны дома

Москва, 31 марта. Российским новобранцам придется на время службы оставлять смартфоны дома. На призывной пункт разрешено взять только кнопочный телефон.

Об этом рассказал представитель Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Владимир Цимлянский.

Весенняя призывная кампания стартует в России 1 апреля. На срочную службу призовут более 134 тысяч человек.

«Ребята, которые прибывают на призывную комиссию, непосредственно уходят служить в ВС, при себе могут иметь только кнопочный телефон», — сообщил представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Как объяснил представитель Генштаба ВС РФ, военный комиссариат является территориальным представительством Министерства обороны РФ, на него распространяются все ограничения, которые действуют на объектах оборонного ведомства.

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