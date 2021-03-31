Поведение дочери Долиной в эфире шоу «Звезды сошлись» смутило россиян

Москва, 31 марта. Певица Лариса Долина пришла на шоу «Звезды сошлись» вместе с дочерью Ангелиной и внучкой. Поведение родственницы королевы джаза смутило пользователей соцсети.

Телезрители обратили внимание на дочь артистки на передаче. Женщина делала странные движения и активно жестикулировала. Пользователи были озадачены: некоторые подписчики предположили, что у Ангелины есть проблемы со здоровьем.

Одни посчитали, что странные движения — следствие нервных расстройств и нарушений. Другие предположили, что дочь звезды сцены прибегает к запрещенным веществам. Никаких подтверждений на этот счет нет.

«Думала, мне одной показалось, что у Ангелины беда с неврологией. Невыносимо было смотреть, как она дергается»; «Долиной не худеть надо, а дочь лечить. Она весь диван стерла своими нервными движениями»; «Что это дочку Долиной штырит не по-детски?» — пишут в комментариях пользователи интернета.

На днях стало известно, что народная артистка завела страницу в социальной сети Instagram. За сутки на королеву джаза подписались свыше двух тысяч пользователей.