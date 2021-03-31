Чартерные рейсы в Турцию и ОАЭ станут дешевле для россиян

Москва, 31 марта. Стоимость полета в Турцию и ОАЭ в апреле может снизиться на 30–40% благодаря расширению чартерных программ туроператорами.

Относительно марта цены для россиян на организованный отдых ощутимо снизятся, отметили в пресс-службе «Интуриста». Жители России преимущественно отправляются на отдых в Турции именно с помощью туроператоров, пишет газета «Известия».

Самостоятельное бронирование билетов в Турцию туда и обратно обойдется в апреле в 21,6 тысячи рублей, следует из данных сервиса Aviasales. При этом чартером можно будет добраться за 13–15 тысяч рублей. Кроме того, стоимость билетов на некоторые регулярные рейсы в открытые для россиян страны заметно снизилась относительно марта. В частности, авиабилет на Мальдивы стоит 45,2 тысячи рублей, что на 50% ниже показателя прошлого месяца, в ОАЭ — 44 тысяч рублей (−29%), в Грецию — 29 тысяч рублей (−19%).

С 1 апреля для российских туристов откроется Кипр. Также возобновится авиасообщение с рядом стран: Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном и Узбекистаном. О других нововведениях апреля сообщил ФАН.

Польская авиакомпания LOT решила возобновить перелеты между Варшавой и Северной столицей РФ. Телеканал «Санкт-Петербург» уточняет, что первые рейсы уже состоялись 28 и 29 марта. Перевозчик не выполнял полеты в город на Неве с марта 2020 года.