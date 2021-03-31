Донбасс сегодня: солдаты Киева массово дезертируют, ВСУ физически сдерживают патрули ОБСЕ

Донбасс, 31 марта. Украинские силовики не пускают патрули ОБСЕ к районам мониторинга. Комбат ВСУ пытался сфальсифицировать причины отсутствия 12 дезертиров на позициях. Армия Киева продолжает нести небоевые потери. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские силовики дважды открывали огонь по районам ДНР. На горловском направлении стрельба велась и автоматов, на донецком — из автоматических станковых гранатометов. В ЛНР обстрелам из гранатометов дважды подвергался район поселка Донецкий.

В Народной милиции ДНР со ссылкой на данные международных наблюдателей ОБСЕ сообщают о нарушениях украинской стороной Минских соглашений. В районах пяти населенных пунктов Донецкой области иностранцы зафиксировали размещение четырех боевых бронированных машин и одного танка. В ОБСЕ сообщают о помехах, создаваемых украинскими силовиками для беспилотника миссии во время патрулирования подконтрольных армии Киева районов.

ВСУ физически сдерживают патрули ОБСЕ

Разведка ДНР сообщает об активном использовании украинскими силовиками станций радиоэлектронной борьбы в районах четырех населенных пунктов с целью радиоподавления сигналов беспилотников ОБСЕ. Солдаты Киева начали активно применять тактику физического сдерживания патрулей миссии, чтобы не допустить фиксации присутствия запрещенного вооружения в границах зон безопасности.

Как сообщают в Народной милиции ДНР, военнослужащие 36-й бригады морской пехоты ВСУ почти час не давали проезда патрулю ОБСЕ в районе Водяного к району мониторинга. Оказалось, что во время прибытия иностранцев в указанный населенный пункт морские пехотинцы осуществляли перегонку боевой техники в поселке.

Офицер ВСУ фальсифицирует данные о дезертирах

Ситуация с дезертирством в «сильнейшей армии континента» продолжает ухудшаться. Командиры армейских подразделений, где наблюдается массовое оставление позиций личным составом, прибегают к фальсификациям данных о причинах отсутствия силовиков.

Недавно в первом батальоне 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ комиссия штаба бригады выявила отсутствие сразу 12 военнослужащих. Командир батальона попытался выдать отсутствие солдат за участие в учебных мероприятиях в центре десантно-штурмовых войск в Житомире, куда якобы откомандировал отсутствующих. Как оказалось по результатам работы комиссии — все 12 военных являются дезертирами.

Небоевые потери ВСУ

Киевские силовики продолжают гибнуть на своих минных полях, вопреки всем предпринимаемым командованием украинской армии мерам. В районе Дзержинска Донецкой области накануне во время установки дополнительных минно-взрывных заграждений произошел подрыв двух военнослужащих на противопехотной мине ПМН-2. Один солдат 109-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ погиб, второй — с тяжелыми ранениями доставлен в медучреждение.

В Донецке уточняют, что командование бригады не смогло скрыть причины инцидента, поскольку подрыв засняла камера видеофиксации ВСУ. Запись была оперативно изъята офицерами, которые в тот момент сопровождали делегацию в составе начальника генштаба и главнокомандующего ВСУ, прибывших в зону конфликта.