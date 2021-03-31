Стабилизация фронта и ослабление Хади: промежуточные итоги битвы за йеменский Мариб

О промежуточных итогах масштабного сражения за Мариб, которое началось в феврале 2021 года и продолжается до сих пор, рассказывает автор Telegram-канала Colonel Cassad Борис Рожин.

Ход боевых действий

Если рассматривать непосредственный ход боевых действий в провинции Мариб, то нетрудно заметить, что с середины марта на фронте были лишь достаточно ограниченные подвижки, которые не идут ни в какое сравнение с успехами хуситов в феврале и начале марта. Тогда оперативный кризис в Марибе грозил превратиться в стратегический для всей саудовской коалиции. Несмотря на целый ряд кризисных ситуаций, хуситы так и не смогли превратить ни одну из них в решающий фактор, который бы обусловил разгром марибской группировки.

Рассмотрим подвижки на фронте со второй половине марта, чтобы в этом убедиться.

Северный фронт

Попытки обходного маневра через южные районы провинции де-факто купированы хадистами. Линия обороны, построенная от Аль Алам аль-Абьяд до Джабал Манкидха, выдержала как прямые атаки, так и попытки обхода с востока. Единственный серьезный тактический успех хуситов здесь — занятие и отражение контратак хадистов на высоту Ад Дисус, что осложнило положение войск, удерживающих район Джабал Манкидха. Впрочем, учитывая ограниченное количество войск «Ансар Аллах» на этом направлении и возможности хадистов по переброске войск через пустыню от трассы N5, положение здесь является стабильным для саудовской коалиции — во всяком случае в текущей конфигурации наступления хуситов.

Северо-западный фронт

Попытки хуситов срезать выступ у Асдаса также не увенчались успехом. Саудовская коалиция, подкрепив резервами асдаскую группировку, смогла удержать ключевые позиции, одновременно занимая важный выступ и препятствуя попыткам хуситов продвинуться к лагерю Канаис. Глубокий обходной маневр столицы провинции с севера так и не состоялся, ввиду чего действия хуситов на линии фронта Малбуда — Аль Айюз превратились в достаточно прямолинейные попытки продавить оборону противника на линии Хаммат Хамра — Хамат ад Дайра — Атран.

Там хадисты могут использовать выгоду рельефа местности для организации более упорной обороны. Перевод сражения на этом направлении в позиционную фазу можно считать явным успехом для хадистов, несмотря на то, что они были вынуждены оставить ряд важных поселков и высот. Основная линия обороны к северо-западу от Мариба пока держится.

Западный фронт

К западу от города хуситы так и не смогли взять высоту Талат аль-Хамра, что резко снизило темпы наступления по западной дороге: оно увязло в оборонительных позициях хадистов. За последние две недели хуситы лишь смогли расширить зону контроля вокруг перекрестка к востоку от Талат аль-Хамра, а также продвинуться по гористой местности к северо-западу от высоты.

#yemen #marib YSF continua a controllare Talat al Hamra, altura strategica che consentirebbe fire control da parte houthi su Marib. Ma a fronte pressione deve ritirarsi da parte sud ed abbandonare diga ad Houthi. https://t.co/ZNlokYGXZe — Majakovsk (@Majakovsk73) February 19, 2021

В рамках терминологии историка Алексея Исаева, перед нами классический «фестунг» (крепость — прим. ред.), цепляясь за который командование хадистов тормозит развитие наступательных операций к западу от столицы провинции. Признав невозможность взять высоту прямыми атаками, хуситы в последнюю неделю марта предпринимают усилия для обхода высоты с северо-запада, чтобы вынудить хадистов отступить под угрозой образования небольшого котла.

Тем не менее вклинивания в линию обороны хадистов не привели к ее прорыву, а лишь оттеснили хадистские войска на несколько километров на восток. В целом тактические успехи у «Ансар Аллах» тут имеются, но в оперативные они не перерастают, несмотря на значительные затраты времени и сил.

Юго-западный фронт

Наиболее удачное для хуситов направление также не принесло им существенных подвижек к концу марта. Район Джабаль-аль-Балак по-прежнему остается оспариваемой зоной, и хуситы никак там не могут полноценно закрепиться — как в силу контратак хадистов, так и из-за интенсивных ударов ВВС Саудовской Аравии.

Не обеспечив контроль над этим районом, хуситы не могут закрепиться и непосредственно на Марибской плотине, что позволяет губернатору провинции устраивать там фотосессии и заявлять, что Мариб не падет. Де-факто от передовых позиций хуситов до самой плотины 2,5-3,5 километра, но пройти их они никак не могут. И без взятия под полный контроль района Джабаль-аль-Балак, бои за который идут со второй половины февраля, вряд ли получится обеспечить быстрое продвижение к столице провинции и трассе N7 к северу от Марибской плотины.

К югу от озера и дамбы ситуация также остается стабильной с 20-х чисел марта. После того как в середине месяца хуситы прорвались к Маска Аль-Наср и Ар-Радва, действительно возникла серьезная угроза трассе N7. Однако в результате контратак хадисты отбили Ар-Радва и остановили расширение зоны контроля хуситов к югу и юго-востоку от Марибской плотины.

Конечно, остается проблема обстрелов трассы из орудий и минометов, но говорить о полном огневом контроле пока не приходится. Этот участок продолжает оставаться наиболее опасным в стратегическом отношении для хадистов, так что относительное затишье на этом направлении может скрывать подготовку хуситов к новому рывку, чтобы все-таки отрезать марибскую группировку от южных провинций.

Южный фронт

Со второй недели марта ситуация на этой линии существенно не меняется. Это касается как дороги, ведущей к трассе N7, так и горного района к западу от трассы. После отражения февральских атак хуситов фронт постепенно стабилизировался и на текущий момент является наиболее стабильным участком в Марибе.

Промежуточные итоги

Можно констатировать, что командованию саудовской коалиции, несмотря на целую серию неудач, удалось добиться относительной стабилизации фронта и не допустить его развала на ключевых направлениях, важных для удержания столицы Мариба и стратегически значимых коммуникаций.

Хотя оперативная инициатива в регионе на конец марта продолжает оставаться в руках хуситов, масштаб проводимых операций снизился и о полномасштабном наступлении по всем ключевым направлениям речи уже не идет. Фактически командование саудовской коалиции смогло в оборонительных боях сковать основные ударные силы хуситов и не допустить их прорыва в глубину оперативного построения марибской группировки. При этом командование хуситов всячески стремилось реализовать глубокие рассекающие удары для выхода на коммуникации противника, отдавая этим попыткам приоритет.

Важную роль в срыве оперативного замысла хуситов сыграли контрудары войск коалиции к югу от Таиза и на юго-западе Йемена у границы с Саудовской Аравией. Хотя они и не привели к существенным результатам с точки зрения захвата ключевых населенных пунктов и территорий, они вынудили хуситов направить часть резервов на указанные направления для отражения атак хадистов.

#Taiz

Seeking to break the siege of Taiz, Yemen army troops go on taking control over new locations & areas in Maqbnah front western Taiz amid great losses in lives & material on Houthis militia's ranks — Yemen Army Media (@Yemenarmyeng) March 30, 2021

С начала наступления «Ансар Аллах» в феврале данные контрудары оказались наиболее успешной идеей штаба коалиции, так как прямолинейные контрудары на марибском направлении оказывались слишком затратными и не помогали остановке наступления.

В итоге хуситы, перебросив силы в Таиз и к границе с Саудовской Аравией, подкрепили свой фронт и вернули большую часть утерянных в ходе начавшегося контрнаступления территорий. Но они понимают, что эта стабилизация под Таизом была оплачена снижением давления на ключевой фронт, на который командование хуситов делало ставку во время весенней кампании 2021 года.

Тем не менее «Ансар Аллах» отказывается прекращать свои попытки наступать в прежней группировке, операция которой уже давно вступила в стадию насыщения. В последнюю неделю марта хуситы сместили акцент в своих операциях с попыток прорваться к трассам N5 и N7 на более прямолинейные попытки прорвать фронт хадистов к западу и северо-западу от Мариба. Это привело к определенным тактическим успехам и продвижению на несколько километров. Но если рассматривать такую «смену пластинки» в контексте всего замысла операции, то, конечно, саудовской коалиции это наступление будет отражать несколько проще, нежели прикрывать различные дыры на огромном растянутом фронте.

В погоне за превосходством

Для общего хода войны текущее развитие событий в Марибе выглядит достаточно типично. С одной стороны, хуситы прочно владеют оперативной инициативой, что позволяет им как продолжать наступательную операцию в Марибе, так и проводить локальные оборонительные и контрнаступательная операции. С другой — наступление на столицу провинции показало, что «Ансар Аллах» все еще не добилась того уровня превосходства над противником, чтобы выигрывать сражения прямолинейными действиями, хотя низкий уровень подготовки войск хадистов и саудитов в значительной степени его нивелирует.

Разумеется, затягивание или остановка сражения в Марибе выгодны Саудовской Аравии и США, которые опасаются, что военная победа хуситов сделает Иран еще более несговорчивым в случае возможных переговоров по Йемену и другим ближневосточным делам. Удержание столицы Мариба позволяет поддерживать видимость того, что у коалиционного правительства Мансура Хади и представителей Южного Переходного Совета (ЮПС) есть будущее в поствоенном Йемене, так как потеря Мариба сильнее прочего ударит именно по Хади и просаудовской фракции коалиционного правительства.

Yemen’s President Abd Rabbo Mansour Hadi has held meetings with the @UN and #US envoys to Yemen to discuss developments in the country and efforts to end the six-year war, with the Saudi initiative at the forefronthttps://t.co/MNGQiMwOhd pic.twitter.com/Jba6EALyll — Arab News Japan (@ArabNewsjp) March 29, 2021

Для движения «Ансар Аллах» остановка наступления невыгодна по пропагандистским и политическим соображениям, хотя с военной точки зрения хуситам требуется оперативная пауза для пополнения частей первой линии и подтягивания резервов. Тем не менее хуситы в какой-то мере оказались в заложниках у собственных пропагандистских лозунгов, обещавших взятие Мариба либо весной этого года, либо «в ближайшее время». Поэтому для подкрепления этой линии требуются хотя бы тактические успехи для демонстрации продвижения вперед.

В условиях напряженных отношений между США, Ираном и Саудовской Аравией продолжение активности хуситов в Марибе (как и удары дронов и ракет по Саудовской Аравии) служит цели поддержания переговорной позиции Ирана по Йемену. Это позволяет использовать ее как один из элементов торга в том случае, если переговоры между США и Ираном состоятся.

Тегеран может «рекомендовать» хуситам приостановить наступление в обмен на уступки со стороны США, связанные, например, со смягчением блокады Йемена, прекращением поддержки Саудовской Аравии и исключением из списка террористов различных военных и политических функционеров хуситов. Политические факторы требуют продолжения операции, в то время как военные прозрачно намекают, что хуситам нужна оперативная пауза.

Гуманитарная проблема

Операция развивается в условиях продолжающейся гуманитарной катастрофы, так как боевые действия затрагивают как жителей сельской местности, так и беженцев в лагерях вокруг Мариба. Обе стороны регулярно обвиняют друг друга в гибели и страданиях гражданских, хотя понятно, что интенсивные боевые действия в районах с мирным населением неизбежно будут вести к жертвам. Неслучайно, что хуситы, добившись продвижения в районе с большей плотностью населения к западу от Мариба, уже несколько раз заявили, что будут вести наступление медленно и осторожно, чтобы избежать гибели гражданских.

Саудовская коалиция, в свою очередь, настаивает, что все многочисленные авиаудары затрагивают лишь военные цели и не ведут к жертвам среди населения. Хотя ударам зачастую подвергаются те же самые поселки, в обстреле которых еще не так давно обвиняли хуситов.

Международная помощь населению Мариба, очевидно, недостаточна в условиях сокращения гуманитарных программ ООН на 2021 год и нежелания сотрудников организации выезжать в районы, где идут интенсивные боевые действия с применением авиации, ствольной и реактивной артиллерии, баллистических ракет и дронов. По сути, местные жители являются заложников оперативно-стратегических целей сторон в Марибской кампании.

Еще одним важным фактором стало ослабление позиций Мансура Хади в южных провинциях Йемена. Воспользовавшись тем, что хадисты перебрасывали из Абьяна и Хадрамаута войска в Мариб, силы Южного Переходного Совета усиливают свое влияние в этих провинциях, в результате чего реальная власть Хади страдает от системной эрозии. Это же касается и переброски отрядов боевиков исламской партии «Аль-Ислах» в Мариб для противостояния хуситам. Она ослабила позиции «Аль-Ислах» в Абьяне, где ее представители в 2019-2020 годах вели бои против сил ЮПС.

В целом кризис в Марибе косвенно повлиял на изменение силового баланса сил в Южном Йемене в пользу сил, поддерживаемых ОАЭ. Они выигрывают в долгосрочной перспективе от ослабления хадистов, пользующихся поддержкой Саудовской Аравии. Данное неочевидное последствие Марибского сражения напрямую сказывается на работе коалиционного правительства Йемена, которое чудом избежало гибели в декабре 2020 года.

#Yemen ????????

Protesters storm presidential palace in #Aden: how can a fragile power-sharing government negotiate if it doesn't show unity ?

See more: https://t.co/bH2ppTdCpL via @AJEnglish — Anne-Claire Pichon (@acpich) March 17, 2021

Кризис хадистов в Марибе усиливает амбиции членов ЮПС, занимающих должности министров и заместителей министров в кабмине, особенно в вопросах распределения финансов и определения властных полномочий. Это фактически повторяет ситуацию с назначением губернатора Адена от Южного Переходного Совета, что повлекло за собой многомесячную аппаратную, политическую и медийную войну между «союзниками» за распределение власти в столице Южного Йемена.

Теперь же схожие процессы распространяются на те территории страны, где нет явного доминирования хадистов или сил, поддерживаемых ОАЭ. Это делает всю конструкцию «официальной власти Йемена» крайне неустойчивой и при первом же серьезном внутреннем кризисе может привести к распаду коалиционного кабинета и новому срыву Эр-Риядских соглашений.

Как показала практика, сохранение такого правительства больше выгодно Саудовской Аравии, нежели ОАЭ. Последние проводят в Йемене сепаратную линию на раскол страны и сейчас больше озабочены не войной с хуситами, а культивированием сепаратистских настроений в Южном Йемене, попутно артикулируя готовность договориться с хуситами, если те согласятся на раздел.

Конечно, стоит затронуть фактор ударов по Саудовской Аравии, которые продолжаются параллельно с битвой за Мариб. Идущие с переменным успехом атаки уже давно стали полноценной кампанией, которую хуситы не намерены останавливать, а Саудовская Аравия затормозить не может.

The #Houthis’ escalating drone and missile strikes on Saudi Arabia and their military operations in Yemen threaten to ruin hopes to end the war in Yemen, Yemeni government officials and analysts said.@ahmedbindagharhttps://t.co/xr1M1vkHHE pic.twitter.com/HXopCMs5EB — Arab News Japan (@ArabNewsjp) March 29, 2021

Осуждение со стороны Лиги арабских государств (ЛАГ) и США никак не мешает «Ансар Аллах» придерживаться выбранной линии поведения, так как с точки зрения ведения ассиметричной войны удары ракет и дронов, являются лучшим ответом на воздушное господство авиации коалиции в Йемене.

С дипломатической точки зрения «Ансар Аллах» на текущем этапе войны вполне достаточно поддержки Ирана. Реакция противников на эти удары скорее лишь убеждает Тегеран в верности избранного курса, поэтому без достижения политического соглашения между США и Ираном удары по Саудовской Аравии будут продолжаться, как и наступление в Марибе.