Алена Полынь предположила, почему Ирина и Сергей Безруковы не смогли зачать ребенка

Проблемы с зачатием детей при отсутствии медицинских показаний могут возникать при энергетической несовместимости или, наоборот, полном сходстве влюбленных. Об этом в беседе с ФАН рассказала ведьма, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь.

Эксперт прокомментировала слова актрисы Ирины Безруковой в одном из интервью о том, что врачи так и не смогли помочь ей и актеру Сергею Безрукову зачать ребенка.

«Случается такое, что пара, не имеющая никаких признаков проблем с деторождением, не может завести малыша. Действительно, в такой ситуации медицина может не найти причину проблемы. Однако бывают случаи, когда оба человека считываются вибрационным пространством как брат и сестра. Тогда Вселенная либо не дает чада, либо посылает больного. Мало кто знает свой род дальше седьмого колена. Так что нам действительно в жизни могут неожиданно встречаться родственники», — сообщила специалист.

Алена Полынь подсказала, на что влюбленным стоит обратить внимание, дабы понять, стоит ли им быть вместе и строить семью.

«На 90% надежным признаком можно считать ситуацию, когда люди в паре чувствуют, словно уже давно друг друга знают, понимают друг друга с полуслова. У них даже расставания не скандальные, а спокойные. Бывает, что и внешне такие люди похожи. Лучше всего обратиться к ведьме или ведуну. Такой человек сможет не только понять природу такого положения дел, но и дать дельные советы», — сказала собеседница ФАН.

В завершение она отметила, что можно считать залогом здоровых отношений между мужчиной и женщиной.

«Дети могут не появляться в двух случаях: энергетической несовместимости, а также полного сходства. Женская и мужская энергетики должны дополнять друг друга, как кусочки пазла», — резюмировала ведьма.

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