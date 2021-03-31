Украинский политик Журавко: Россия поставила «жирную точку» на Зеленском

Глава украинского государства Владимир Зеленский полностью себя дискредитировал в глазах России, Франции и Германии, поэтому переговоры по Донбассу прошли без его участия. К такому выводу в интервью ФАН пришел украинский политик, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и глава Франции Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Донбассе. Российский лидер выразил западным коллегам серьезную озабоченность эскалацией на линии соприкосновения сторон со стороны Киева и фактическим отказом Украины от режима прекращения огня.

«С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения и фактическим отказом от выполнения согласованных в июле 2020 года в контактной группе «Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня», — говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Лидеры России, Германии и Франции обменялись мнениями по ситуации на Украине, говорится в сообщении. При этом, как отметили в пресс-службе российского лидера, была подтверждена безальтернативность Минских соглашений как основы урегулирования внутреннего конфликта на Украине.

«Президент России подчеркнул важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, прежде всего, по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса», — отмечает пресс-служба Кремля.

Украинский политик Алексей Журавко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал, почему обсуждение Донбасса происходило без участия президента Владимира Зеленского. По его словам, глава украинского государства полностью себя дискредитировал.

«Россия поставила жирную точку на Зеленском, как это ранее произошло и с Порошенко. Москве надоело, что Украине не выполняет свои договоренности с ДНР и ЛНР, продолжая обманывать страны, которые являются гарантами выполнения Минских соглашений. Кроме того, Украина в лице Зеленского в невыполнении «Минска-2» обвиняет Россию, хотя Москва не является стороной конфликта. Поэтому на Зеленском была поставлена жирная точка. Также Россия послала Франции и Германии сигнал — Берлин и Париж должны успокоить своего Зеленского и Вооруженные силы Украины», — сказал собеседник ФАН.

Бывший депутат Рады также отметил, что ситуация на линии фронта в Донбассе идет к большому конфликту, который приведет к потере Украиной своей государственности. По его словам, киевские власти скоро доиграются.

«Мы все помним 2014 год, когда Германия, Франция и Польша гарантировали Виктору Януковичу, что ситуация на Майдане закончится мирно. Я лично не верю Берлину и Парижу. Думаю, что на Украину они давить не будут, потому что все решается в США. Считаю, что конфликт в Донбассе продолжится, Зеленский довыделывается до того, что все закончится очень грустно. Все идет к тому, что Украина потеряет свою государственность. Конфликт неизбежен, поскольку у Зеленского нет другого выхода. Мы видим, какие сегодня в Раде принимаются законопроекты и как происходит милитаризация страны. Ребята доиграются», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что в Кремле опасаются возобновления гражданской войны на Украине из-за действий Киева.