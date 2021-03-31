Сыщики 10 лет искали насильника, насквозь проткнувшего палкой слепую старушку в Туве

Кызыл, 31 марта. Тувинские следователи направили в суд уголовное дело по факту изнасилования 63-летней пенсионерки-инвалида по зрению, совершенное 10 лет назад. Как стало известно ФАН, преступник для этих целей использовал деревянную палку, найденную на огороде.

Как выяснили правоохранители, в ночь на 15 апреля 2011 года 31-летний обвиняемый употреблял спиртные напитки в одном из домов по улице Алдан-Маадырская в городе Чадан Республики Тыва. Вместе с ним за столом были его родственники и малознакомая женщина, которая является инвалидом по зрению. В какой-то момент мужчина вывел слепую пенсионерку на огород и изнасиловал.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 131 УК РФ «Изнасилование» и 132 «Насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшей, с особой жестокостью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшей». Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Тыва Алла Нурсат.

Чтобы доказать вину обвиняемого, правоохранителям понадобилось 10 лет. Однако благодаря их усердному труду справедливость наконец-то восторжествовала.

«Пострадавшая практически ничего не видела и передвигалась с посторонней помощью, — рассказал ФАН источник в силовых структурах. — Обвиняемый вывел женщину на огород, нашел там деревянную палку и изнасиловал этим предметом пенсионерку. Орудие преступления через гениталии женщины проткнуло брюшную полость и вышло наружу. У нее также оказалась разорвана прямая кишка. Женщина после этого скончалась в больнице от обильной кровопотери».

Оперативные сотрудники по горячим следам не смогли найти преступника, хотя извращенец сразу попал в их поле зрения. Так как раньше два раза был судим за изнасилование и один раз за нанесение тяжких телесных повреждений.

«Ему сделала ложное алиби его сожительница. Она связалась с ним, будучи еще молодой девчонкой, после лишения ее матери родительских прав. Сыщики отработали алиби, оно на тот момент показалось достоверным», — дополнил источник.

Мужчина после проверки украл паспорт друга и уехал в Санкт-Петербург. Там он устроился в крупный продовольственный сетевой магазин укладчиком товара.

«Он втихаря приезжал на родину. В один прекрасный момент оперативники разговорили его сожительницу, которая призналась, что соврала про алиби. Это она объяснила тем, что обвиняемый постоянно избивал и запугивал ее», — резюмировал источник.

Насильника задержали и поместили в следственный изолятор. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.