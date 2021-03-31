Электронная книга, или ридер, в наши дни стала незаменимым устройством для всех, кто любит читать, делает это часто и с удовольствием. Благодаря ей можно сэкономить место в квартире, время на покупку и поиск любимых произведений, спасти несколько деревьев и сохранить зрение, ведь ридеры на основе электронной бумаги практически безвредны для глаз. Поэтому сегодня мы расскажем, как подобрать модель, которая подойдет вам на все 100%, а также составим рейтинг самых лучших устройств.

Электронная бумага или TFT-экран: делаем выбор

Ответ на этот вопрос однозначен — только электронная бумага. У электронной бумаги и TFT-экранов есть свои преимущества и недостатки, но для настоящих ридеров подходят только экраны на основе электронных чернил. Обозначаются они как E-Ink.

Во-первых, TFT-модели работают без подзарядки всего несколько часов, а E-Ink-ридеры продержатся без подзарядки несколько недель. Ну а во-вторых, электронная бумага отлично ведет себя под прямыми солнечными лучами, в отличие от TFT-экранов, которые совершенно не читаются в таких условиях.

Как правило, TFT-ридеры — это простые планшеты. Но их функциональность настолько слабая, что у производителей просто не поворачивается язык назвать их «планшетами». Так что если вам нужно компактное мобильное устройство с цветным экраном не только для чтения, но и для просмотра видео, запуска приложений и игр, то лучше приобретать не ридер с TFT-экраном, а полноценный планшет.

Особенности электронной бумаги

У экранов ридеров на основе электронной бумаги есть особенности, о которых стоит знать будущим владельцам.

• Одиночные пиксели E-Ink-экранов — микрокапсулы с вязкой жидкостью, в которую помещены положительно заряженные белые и отрицательно заряженные черные частицы. Когда положительный или отрицательный заряд подается на прозрачный верхний или непрозрачный нижний электрод, к поверхности микрокапсулы всплывают частицы с соответствующим зарядом и пользователь видит белую или черную точку на экране. Чтобы ее увидеть, не требуется задняя подсветка, которая «просвечивает» пиксель: вы просто наблюдаете собранные вместе пигментные частицы в отраженном свете. При этом энергия расходуется только в момент перехода пикселя из одного состояния в другое, так что в финальном положении микрокапсула может находиться достаточно долго даже при отключенном питании.

• Благодаря тому, что постоянная подсветка не нужна, энергия расходуется только в момент смены цвета. Поэтому в этих электронных книгах просто фантастическая по меркам TFT-моделей автономность до двух месяцев, если читать по полчаса в день.

• В отличие от TFT-экранов, которые светятся и мерцают с определенной частотой пикселей, у E-Ink-экранов натуральная картинка из статических черных и белых точек. Она заметно меньше утомляет глаза.

• Процесс перемещения частиц в микрокапсулах занимает много времени, поэтому E-Ink-матрицы не показывают видео.

• Из-за особенностей этой технологии вы не сможете получить высокую контрастность: «белый» фон страницы будет серым, а «черные» символы — темно-серыми. По визуальным характеристикам электронная бумага ближе к газетному листу, чем к глянцевому журналу.

• У ридеров на основе электронной бумаги черно-белое изображение, нет подсветки и хрупкая стеклянная подложка, но эти недостатки постепенно устраняются.

Типы электронной бумаги

Говоря о разновидностях электронной бумаги, стоит немного подробнее остановиться на ее типах:

• E-Ink Carta — одна из самых современных технологий электронных чернил. Уровень контрастности на 50% больше, чем у предыдущего поколения Pearl. Преимущество технологии — более качественное обновление страницы, благодаря чему снижается необходимость в ее полной перерисовке.

• E-Ink Pearl — не очень актуальный тип дисплеев, но по-прежнему используется во многих моделях. Уровень контрастности — 10:1.

• E-Ink Pearl HD — дальнейшее развитие технологии E-Ink Pearl с более высоким разрешением 1024х768.

• E-Ink VizPlex — дисплеи, выполненные по технологии «электронных чернил», также неформальное название первого поколения дисплеев этого семейства.

Выбираем размер ридера

Когда определились с форматом, можно переходить к выбору размера устройства.

Большинство E-Ink-ридеров выпускается в 6-дюймовом формате, поэтому, если у вас нет особых требований к размеру экрана, советуем остановиться именно на этом.

Второй формат ридеров на основе электронной бумаги — модели с диагональю экрана от 8 дюймов и выше. Стоит отметить, что такие устройства были бы идеальными гаджетами для загрузки электронных журналов или учебников, если бы не одно «но» — черно-белый экран.

Именно поэтому крупные E-Ink-ридеры покупают исключительно для чтения справочников и энциклопедий с черно-белыми иллюстрациями, а журналы и учебные материалы читают на 10-дюймовых планшетах с цветным сенсорным экраном.

Нужен ли ридеру сенсорный экран

Вопрос не так прост, как кажется. Если для планшета сенсорный экран — необходимость, то для ридера он совсем не обязателен.

Дело в том, что взаимодействовать с интерфейсом вы будете только на этапе выбора книги из библиотеки и первоначальной настройки ридера. Львиную долю времени пользователь выполняет всего одну операцию — нажимает на кнопку перелистывания.

Поэтому с точки зрения эргономики лучше подобрать ридер с удобными аппаратными клавишами перелистывания, чем доплачивать за не всегда нужную планшетную функцию.

В некоторых моделях разработчики объединяют аппаратные клавиши с сенсорным экраном, предоставляя выбор способа управления ридером пользователю. Но иногда альтернативы просто нет и страницы приходится перелистывать исключительно прикосновением к экрану.

Кроме более высокой стоимости, сенсорный экран может ухудшать качество изображения благодаря дополнительному слою над E-Ink-матрицей или же потребовать дополнительного пространства для установки. Поэтому, если ищете устройство с сенсорным экраном, под ваши требования лучше подходит планшет, а не E-Ink-ридер.

Разберем основные виды сенсорных дисплеев в электронных книгах.

• Емкостный — принцип действия заключается в использовании стекла, покрытого электрическим проводником. При нажатии на экран пальцем создается электрическая связь благодаря свойствам человеческого тела проводить электричество. Плюсы этого типа сенсорного экрана — высокая точность, чувствительность и четкость изображения благодаря использованию стекла. А вот среди недостатков можно выделить хрупкость и высокую стоимость производства.

• Инфракрасный — состоит из набора свето- и фотодиодов инфракрасного диапазона по периметру экрана, которые создают сетку лучей над ним. При прикосновении любым предметом к такому сенсору ряд лучей обрывается и вычисляются координаты точки соприкосновения. Среди преимуществ таких экранов — простота в использовании, легкость в управлении, поскольку для срабатывания сенсора достаточно легкого прикосновения пальца, отсутствие дополнительных слоев над экраном, а также небольшая контрастность изображения.

• Индуктивный — в дисплейном блоке ридеров такого типа размещены катушки индуктивности, которые создают магнитное поле. Для управления используется специальный стилус, в наконечнике которого резонансный контур. Когда стилус касается экрана, он изменяет активность катушек и регистрирует нажатия. У него есть свои минусы: неудобство использования и необходимость покупать аналогичную модель стилуса в случае его потери.

Что такое фронтальная подсветка

Конструктивно E-Ink-матрица непрозрачная, поэтому установить типичную для TFT-экранов заднюю подсветку в таких ридерах невозможно. Именно поэтому долгое время поклонникам чтения перед сном с помощью ридера приходилось оставлять свет в комнате включенным — то есть проводился обычный ритуал, как во время чтения обычных бумажных книг. Некоторые покупали лампы-прищепки и специальные обложки с встроенными светодиодными лампами, но в таком случае ридер становился громоздким и менее удобным.

Наконец в 2012 году на рынке E-Ink-ридеров появилось несколько удобных моделей с фронтальной подсветкой. Не пытаясь просветить E-Ink-матрицу с обратной стороны, разработчики поместили специальный светящийся слой над экраном и подсветили его по бокам. Такие светодиоды и простая конструкция позволили сохранить отличную автономность и компактные размеры ридеров с фронтальной подсветкой. Поэтому эти модели можно назвать лучшим решением для чтения в условиях недостаточного освещения.

Выбираем характеристики электронной книги

Самое лучшее и высокое качество изображения — у матриц последнего поколения E-Ink Carta и E-Ink Pearl HD. Их изображение не только более контрастное, но и детализированное за счет высокого разрешения экрана — 1024х758 против 800х600 точек. Модели с матрицами предыдущих поколений стоит покупать только в случае, если они предлагаются по минимальной цене.

Также заранее позаботьтесь о емкости памяти электронной книги. Если в ридере будет храниться вся библиотека, а не подборка из пары десятков книг, которые вы планируете читать в ближайшее время, обязательно обратите внимание на размер встроенной памяти. Выбирайте модели с максимальным объемом хранилища данных, а еще лучше — ридер с поддержкой карт памяти, чтобы при необходимости радикально увеличить доступный объем хранилища.

Не стоит особенно переживать по поводу поддержки форматов книг, ведь большинство популярных онлайн-библиотек предлагают загрузить книгу сразу в нескольких форматах. Как правило, это FB2, EPUB и MOBI. Если попадется книга в другом формате, ее можно легко и быстро переконвертировать. Так что нет смысла покупать слабый с технической точки зрения ридер только потому, что он поддерживает FB2.

Еще одна полезная функция, которая может пригодиться при использовании электронной книги, — поддержка аудиофайлов. С ее помощью во время чтения можно включать спокойную музыку, аудиокниги или прослушивать электронную книгу с помощью функции автоматического чтения. Однако тут важно помнить, что любая дополнительная функциональность — аудиоплеер, браузер, встроенные приложения и игры, — с одной стороны, увеличит цену устройства, а с другой — уменьшит время его автономной работы.

Поэтому, выбирая ридер, нужно решить, стоит ли требовать от узкоспециализированного устройства для чтения электронных книг поддержки функций, с которыми легко справится любой смартфон или планшет. Все остальные характеристики таких устройств вторичны, и, если вы покупаете ридер впервые, вполне можете не тратить время на доскональное изучение всех его особенностей, а довериться нашему рейтингу.

Рейтинг электронных книг 2021 года

Amazon Kindle Paperwhite

Одна из самых знаменитых и востребованных электронных книг от американского гиганта продаж электронной техники Amazon. Многие покупатели отмечают, что ридер очень компактный и приятный на ощупь, у него отличная сборка, имеется встроенная подсветка, большой объем памяти, куда помещается масса книг, возможность подключения к Wi-Fi, удобный и понятный интерфейс и, конечно, мощная батарея, заряда которой хватает надолго.

Среди основных характеристик выделим следующие:

• сенсорный экран E-Ink Pearl;

• размер 6 дюймов;

• встроенная подсветка;

• поддержка шести текстовых форматов.

PocketBook 633 Color

Нестандартный ридер, главная фишка которого — цветной экран. Как отмечают покупатели, цветопередача у устройства не такая яркая и насыщенная, как, например, в глянцевом журнале, однако благодаря приглушенной палитре глаза не устают. Устройство способно подключаться к Wi-Fi и синхронизироваться с учетной записью пользователя, сохраняя страницу, на которой читатель остановился ранее. Зарядки аккумулятора хватает примерно на неделю, если книгой пользоваться по три-четыре часа в день.

Вот основные характеристики:

• цветной экран E-Ink;

• встроенная подсветка;

• поддержка 13 текстовых форматов;

• функция автоматического чтения;

• вход для подключения наушников;

• размер 6 дюймов.

ONYX BOOX BOOX Kon-Tiki 2

Качественное и многофункциональное устройство, в память которого уместится приличная библиотека. Покупатели в отзывах рассказывают о многочисленных достоинствах этого ридера, среди которых — поддержка всевозможных приложений, несколько встроенных режимов отображения содержимого экрана, поддержка огромного числа форматов, крепкая и качественная сборка, а также наличие защитного чехла в комплекте. Однако есть один минус — высокая цена.

Расскажем об основных характеристиках:

• сенсорный экран E-Ink;

• размер 7,8 дюйма;

• встроенная подсветка;

• функция автоматического чтения и поддержка формата MP3;

• подключение к Wi-Fi;

• поддержка 15 текстовых форматов.

DIGMA E654

Легкая, компактная и эргономичная — так эту электронную книгу описывают покупатели. Многие отмечают удобство расположения кнопок для перелистывания, которые находятся по бокам устройства. Текст в меру яркий, благодаря чему глаза не устают и читать можно большие объемы в течение долгого времени. Также покупатели отдельно отмечают емкость батареи, которая прекрасно держит заряд даже при интенсивном использовании гаджета.

Вот несколько характеристик устройства:

• экран E-Ink;

• размер 6 дюймов;

• поддержка восьми текстовых форматов;

• возможность подключения карты памяти.

Sony PRS-T1

Всем известная и хорошо зарекомендовавшая себя фирма на рынке электроники выпускает и ридеры. Эти электронные книги собирают в Сети рекордное количество положительных отзывов. К примеру, пользователи отмечают, что книга не портит зрение, быстро и плавно перелистывает страницы, сам корпус устройства легкий и компактный, что позволяет брать книгу с собой, а ее заряда хватает примерно на две недели. Однако многие при этом жалуются на слишком сложный интерфейс и небольшое количество поддерживаемых форматов.

Некоторые характеристики электронной книги:

• сенсорный, инфракрасный E-Ink-экран;

• размер 6 дюймов;

• возможность подключения карты памяти;

• поддержка четырех текстовых форматов;

• возможность подключения к Wi-Fi.

Мы уверены, что, ознакомившись с нашим рейтингом и изучив основные характеристики устройств, вы сможете выбрать свою идеальную электронную книгу.