Бывший возлюбленный Бузовой обрел счастье с другой женщиной

Москва, 31 марта. Бывший жених поющей ведущей Ольги Бузовой предприниматель Денис Лебедев женился. Об этом победитель проекта «Замуж за Бузову» сообщил в социальной сети Instagram.

Предложение своей возлюбленной Екатерине Пановой предприниматель сделал несколько месяцев назад. А теперь он официально несвободен — пара зарегистрировала отношения на выездной церемонии. В подтверждение информации Лебедев опубликовал короткое видео, на котором похвастался минималистичными обручальными кольцами.

«Женщина гуляет от распущенности, а мужчина от грусти! Это к нам не относится, мы счастливы сами по себе и вместе», — написал бывший жених Ольги Бузовой.

Лебедев получил известность несколько лет назад благодаря участию в популярном шоу ТНТ «Замуж за Бузову». Бизнесмен смог покорить сердце известной ведущей и одержал победу в проекте. Однако их отношения продлились недолго — вскоре певица обвинила своего избранника в обмане. Мужчина еще долго пытался вернуть расположение дивы, но она была непреклонна.

Пока Ольга Бузова активно записывает видео в Instagram и рассказывает о желании завести ребенка, еще один ее бывший смог обрести любовь после расставания. Единственный из всех женихов звезды «Дома-2», который еще свободен, — блогер Давид Манукян.

Судя по постам рэпера в соцсетях, он пока не планирует обзаводиться новыми отношениями. Свободное время Дава посвящает благотворительности. Недавно его видели на акции в поддержку бездомных.