Бизнесмена Шпигеля госпитализируют в больницу «Матросской тишины»

Москва, 31 марта. Предпринимателя Бориса Шпигеля, ставшего фигурантом уголовного дела в отношении пензенского экс-губернатора Ивана Белозерцева, госпитализируют в больницу «Матросской тишины».

Главу региона задержали в Пензе по подозрению в получении крупной взятки. В схеме оказались замешаны сам Белозерцев, глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков и другие.

Следствие полагает, что в период с января по сентябрь 2020 года бывший губернатор Пензенской области получил взятки через посредников от Шпигеля, его жены и Колоскова, сообщало Федеральное агентство новостей. Фигурантов дела заключили под стражу, расследование дела продолжается.