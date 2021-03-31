Костянов рассказал, как можно сэкономить 20-30% на ЖКУ  



Санкт-Петербург, 30 марта. Каким образом можно сэкономить от 20 до 30% расходов на ЖКУ, рассказал заместитель исполнительного директора «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Сэкономить реально можно. Если вкратце, в платежке есть четыре большие группы услуг: жилищные услуги, коммунальные услуги, капитальный ремонт и различные дополнительные опции, например, радиоточка, антенна и так далее. Все, что связано с дополнительными опциями, если данные услуги не принимались на общем собрании, а предоставлялись по абонентскому договору, то можно обратиться к поставщику и расторгнуть договор, отключая тем самым эти услуги», — рассказал Андрей Костянов.

Что касается капитального ремонта, по словам эксперта, есть минимальный взнос, который устанавливается на уровне субъекта, то есть на размер данной сумы жильцы повлиять не могут.

«Жилищные услуги — это договорные отношения. Управляющая организация действует в рамках нормативных документов (354, 490, 291 постановления правительства и так далее). Управляющая компания обязана выполнять минимальный перечень работ. Если собственники хотят чего-то большего, то они должны прописать о желаемых услугах в договоре управления. Соответственно, цена также увеличится. То есть, например, если мы живем в доме, и у нас увеличивается плата за содержание текущего ремонта, то надо понять, почему. Возможно, управляющая организация не совсем добросовестно подключила дополнительные виды работ. Но плата за них должна устанавливаться на общем собрании. Тариф на содержание текущего ремонта — это прерогатива собственника. Или, если собственники свое право не реализовали, то управляющая организация берет плату по муниципальному тарифу, который рассчитывается из минимального перечня работ», — объяснил специалист.

Он также сообщил, что коммунальные услуги — это основной момент экономии в сфере ЖКУ. Сэкономить можно посредством применения различных энергосберегающих технологий — индивидуальных приборов учета воды, газа, электроэнергии, отопления. Так, собственники могут использовать энергосберегающие лампочки, не загромождать холодильник различными панелями, не загромождать батареи, применять различные смесители с аэраторами, а также использовать различные тарифы электроэнергии, в зависимости от сценария использования.

«Если человек приходит домой поздно вечером и начинает стирать, гладить и так далее, то ему следует перейти на двухтарифные приборы учета, потому что ночью тарифы будут дешевле. Также возможны трехтарифные приборы учета», — рассказал Андрей Костянов.

Таким образом, по его словам, можно сэкономить 20–30% от ежемесячного потребления электроэнергии. Что касается воды, если приборы учета не были установлены, то собственник платит по нормативу, который априори выше. Но могут накинуть коэффициент 1,5, если не установлены приборы учета, а такая техническая возможность есть. Соответственно, если норматив на холодную воду 7 кубических метров, то собственник будет платить за 10,5 при отсутствии приборов учета. С газом то же самое. Если стоит одно конечное устройство потребления газа (газовая плита), то приборы учета ставить не надо. Но, если прибор все-таки будет установлен, то он позволит существенно сэкономить. С отоплением точно так же, сообщил эксперт.

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