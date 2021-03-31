Депутат ГД Хинштейн назвал блестящей спецоперацию в Мытищах

Москва, 31 марта. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн оценил профессионализм правоохранителей, участвовавших в обезвреживании стрелка в Мытищах.

Имевшийся у мужчины боевой арсенал представлял угрозу не только для полицейских, но и для мирных граждан. Однако стражам порядка удалось не допустить жертв при обезвреживании злоумышленника, заявил Хинштейн. По его словам, организованную правоохранителями спецоперацию можно назвать блестящей.

Перестрелка со стрелком из Мытищ произошла накануне. Полицейские прибыли к дому мужчины с проверкой, однако тот не захотел впускать их к себе и открыл огонь из автомата. Кроме того, злоумышленник применял против стражей порядка гранаты.