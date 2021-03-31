Волгоградские силовики ликвидировали нарколабораторию в гараже

Волгоград, 31 марта. Сотрудники ФСБ обнаружили крупное производство наркотических веществ. Подпольная лаборатория находилась в гаражном боксе, который арендовал местный житель.

Силовики провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия. Из гаража изъяли химические реактивы, лабораторное оборудование и почти килограмм произведенного мефедрона, сообщила «Волгоградская правда». Мужчина, причастный к организации производства, был задержан. В отношении волгоградца было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Правоохранители проводят следственные действия, устанавливаются все детали преступления.

Наркодилера с 3 килограммами метилэфедрона поймали в Подольске. Полицейские задержали 25-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья, который подозревается в сбыте крупной партии наркотиков, сообщало РИАМО.