Сведения о переводе главы Тувы в Москву опровергли в пресс-службе

Кызыл, 31 марта. Глава Тувы Шолбан Кара-оол не сообщал о переводе на работу в Москву, рассказала его пресс-секретарь Долаана Салчак.

Она опровергла РИА Новости распространившуюся ранее информацию о переходе главы Тувы на другое место. Шолбан Кара-оол не делал заявлений о сложении полномочий в связи с предложенной федеральным центром новой работой, пояснила пресс-секретарь.

Ранее эксперты указали на высокую вероятность отставки главы Тувы после осенних выборов. Шолбан Кара-оол попал в «красную» зону девятого рейтинга политической устойчивости руководителей российских субъектов.