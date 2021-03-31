Власти Грузии и оппозиция снова не пришли к консенсусу по выходу из кризиса

Тбилиси, 31 марта. Члены правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» и оппозиция в очередной раз не смогли договориться о преодолении политического кризиса.

Решения существуют, однако ни одна из грузинских партий не согласилась с ними. Об этом рассказал представитель главы Евросовета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон.

«Они (решения по выходу из кризиса. — Прим. ФАН) касаются очень важных реформ в избирательной сфере и сфере правосудия. <...> Это те решения, которые ставили интересы страны превыше всего. К сожалению, ни одна из политических партий не приняла эти решения»,— пояснил европейский политик.

Ранее Грузию посещал Шарль Мишель. Он был намерен встретиться с местными властями и оппозицией. Обстановка в стране беспокоит Евросоюз, отмечал глава Евросовета.