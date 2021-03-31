Ветеринар объяснил, как надо прививать животное от COVID-19



По мнению специалистов в области ветеринарии, говорить об обязательной вакцинации домашнего питомца новым препаратом «Карнивак-Ков» еще рано. Но в случае если владелец все-таки решится на укол для животного, то лучше всего это делать не самостоятельно, а только у ветеринара.

Вакцина только создана, поэтому животному необходимо наблюдение, расчет дозировки и проверка здоровья. Если домашний любимец имеет какие-то постоянные или временные проблемы, то препарат может не оказать должного воздействия. ФАН выяснил, стоит ли владельцам кошек и собак спешить сделать предзаказ препарата «Карнивак-Ков».

«Вакцина — это заболевание животного, только в легкой форме, — говорит ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. — То есть заболевание для приобретения иммунитета. А если животное уже болеет чем-то в это время, то, наоборот, можно обострить существующее заболевание. Я не уверен, что эта вакцина нужна именно сейчас. Но раз она одобрена Россельхознадзором, то, значит, уже какой-то опыт статистический по заболеваемости животных есть. Просто так они ничего не стали бы создавать».

Шеляков уверен, что ни в коем случае не надо прививать животное самостоятельно дома. Это может привести к нежелательным последствиям — только в условиях ветеринарной клиники или хотя бы в присутствии специалиста после обследования здоровья собаки или кошки.

Напомним, ранее Россельхознадзор сообщил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса для животных, которая носит торговое название «Карнивак-Ков». Интерес к нашей вакцине проявили компании из Греции, Польши, Австрии, США, Канады и Сингапура.