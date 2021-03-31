Адвокат Щербинин объяснил, может ли бывшая супруга получить наследство от умершего мужа

Челябинск, 31 марта. Челябинка жила с бывшим мужем в течение четырех лет и не подозревала, что он давно с ней развелся и женился на любовнице. Теперь женщина хочет получить свою часть наследства.

Обман раскрылся, когда муж внезапно скончался. Жительница Челябинска обратилась к адвокату Александру Щербинину, чтобы выяснить, может ли она рассчитывать на наследство или все останется у новой супруги. Специалист рассказал Федеральному агентству новостей, что шанс есть, но он небольшой.

«Это связано с тем, что есть такое понятие, как срок исковой давности. Он составляет три года. Даже если человек прав, но прошел этот срок, то это повод отказать ему. В этом случае с момента расторжения брака до смерти супруга прошло четыре года. Ситуация необычная, не рядовая. Сейчас идет судебный процесс, обжалование решения о разводе. В первом браке у этого мужчины есть дети, они уже взрослые и получили свою часть наследства, а вот часть супруги досталась новой жене. С первой она не общается по понятным причинам, ее все устраивает», — объяснил адвокат.

Супруги из Челябинска поссорились, и жена уехала в командировку. В это время муж, который является миллионером, подал на развод. Судья несколько раз направлял супруге письмо с уведомлением, однако она не откликалась. Тогда брак расторгли без ее участия. Спустя некоторое время женщина вернулась домой, не подозревая, что больше не замужем. Муж в этом время тайно женился на молодой любовнице. При этом жить он остался с ничего не подозревающей бывшей супругой.

Все шло своим чередом, пока находчивый миллионер внезапно не умер. Вдова обратилась к нотариусу, чтобы оформить наследство и выяснила, что она давно значится незамужней. Наследство со счетов покойного бывшего супруга отошло молодой жене.

До этого сообщалось, что принц Гарри получил компенсацию за престол от своей прабабушки Елизаветы Боуз-Лайнон. Общая сумма наследства составила 19 млн долларов.