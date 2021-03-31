Странная перестрелка в Донбассе привлекла внимание журналистов The New York Times

Вашингтон, 31 марта. Украинские войска вступили в необычный бой с ополчением Донбасса. Об этом рассказали журналисты The New York Times, отметив, что возникшая перестрелка была продолжительной.

Конфликт на юго-востоке Украины снова обострился и по заверению военных аналитиков уже «кипит на медленном огнем», который привлекает внимание зарубежных журналистов. Так стало и с недавним столкновением между украинскими военными с ополчением донбасских республик, на которое обратили внимание журналисты The New York Times. В американской прессе отметили, что стычка прибрела нетрадиционный для конфликта характер, цитирует «ПолитРоссия».

По словам представителей Министерства обороны Украины, помимо погибших в перестрелке четырех солдат, еще двое были ранены и в тяжелом состоянии доставлены в госпиталь. Однако в NYT выделили не высокие потери в рядах ВСУ, а странную продолжительность боестолкновения.

«Обмен артиллерийским и пулеметным огнем длился большую часть дня. Бои на так называемой линии соприкосновения, баррикаде из окопов и укреплений длинной в 250 миль (402 км — Прим. ред.), обычно завершаются гораздо быстрее», — констатировали в NYT.

Затяжная перестрелка стала не единственным ярким признаком того, что режим тишины в Донбассе, по сути, не действует. Российская сторона уже давно заявляла, что мирные договоренности, достигнутые в Минске и Париже, не соблюдаются, о чем недавно напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя обстановку на линии соприкосновения сил.

Ранее сайт 360tv.ru указал, что президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Лидеры трех стран обсудили ситуацию на Донбассе, однако без участия украинского президента Владимира Зеленского.