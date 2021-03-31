В Донецке озвучили сроки и главные направления наступления ВСУ

Донецк, 31 марта. Масштабное наступление украинской армии на Донбасс начнется еще до 2 мая, заявил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Представитель республиканского информационного ведомства предположил, что Киев как можно скорее попытается занять Горловку и Донецк, после чего на протяжении долгого времени будет держать местных жителей в заложниках, сообщает «Украина.ру».

«Есть признаки подготовки наступления украинский войск, которое может начаться до 2 мая», — заявил Безсонов.

По словам первого замминистра информации ДНР, переброска подразделений ВСУ с военной техникой к линии фронта в Донбассе уже полностью завершена. Он отметил, что в Киеве готовятся к наступлению и с позиции действий медиа.

«Они почти месяц вбрасывают информацию о том, что Россия готовит какие-то провокации на Донбассе. Причем задействуют все свои информационные ресурсы для вброса этого фейка», — объяснил представитель республиканского ведомства.

Ранее в Управлении Народной милиции ДНР сообщили, что войска украинской армии в Донбассе получили подкрепление в виде нескольких десятков танков и зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) у линии фронта, пишет сайт 360tv.ru. При этом на фоне переговоров лидеров России, Франции и Германии о ситуации в Донбассе ВСУ начали скрывать факты размещения военной техники вопреки Минским соглашениям.