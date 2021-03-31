Асад рассказал о мерах по сдерживанию роста цен на продукты в Сирии

Дамаск, 31 марта. Президент Сирии Башар Асад провел еженедельное заседание кабинета министров, где поднял вопросы рационализации производства, сдерживания роста цен и эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба сирийского президента.

Глава государства отметил усилия, предпринятые властями на законодательном и исполнительном уровнях для нормализации жизни граждан. При этом он подчеркнул, что все проблемы в стране невозможно решить единовременно, однако правительство способно справляться с ними по частям.

В ходе заседания Асад также отметил проблему роста цен на необходимые продукты из-за нестабильности национальной валюты, что во многом зависит от иностранного влияния. В связи с этим президент поручил Министерству внутренней торговли ускорить разработку нового закона о сдерживании цен.

«Высокий курс валюты утром не оправдывает высоких цен вечером. Это фундаментальный момент, который нельзя ни оправдать, ни принять», — подчеркнул он.

Кроме того, была затронута тема пандемии коронавируса. По словам Асада, руководство страны предпринимает всевозможные меры по сдерживанию заболеваемости, однако уже сейчас в Сирии наблюдается нехватка аппаратов искусственной вентиляции легких. В связи с этим президент подчеркнул ключевую роль сознательности граждан в исполнении превентивных мер, так как в противном случае кризис здравоохранения станет неизбежным.

Заключительную часть своего выступления Асад посвятил проблеме ограниченности государственных ресурсов. В качестве главного направления по ее смягчению президент рассматривает рационализацию производственного цикла. Приоритет в распределении ресурсов получат предприятия, способные производить продукцию в наибольших объемах.

Conflict is massively distorting the markets for essentials like bread and flour in Syria, making entire cities food insecure. Learn how @G_Communities and @USAID are pulling hundreds of thousands back from the brink of starvation: https://t.co/T2fbFBCcYZ #GlobalImpact pic.twitter.com/77RLbGe41L — USGLC (@USGLC) October 7, 2020

Стоит отметить, что цены на многие продовольственные товары начали падать в минувшие выходные в связи с принятыми правительством мерами по противодействию спекулянтам, создавшим хаос на продовольственных рынках. Дело в том, что местные продавцы повышают цены на ввозимые из-за рубежа товары на фоне ослабления сирийского фунта, но не снижают их при укреплении национальной валюты.

Торговые точки были взяты под контроль директоратами внутренней торговли. Надзор подразумевает проверку соответствия стоимости товаров ценовому бюллетеню, составленному после изучения реальных расценок на импортируемую продукцию.