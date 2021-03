Асад рассказал о мерах по сдерживанию роста цен на продукты в Сирии

Дамаск, 31 марта. Президент Сирии Башар Асад провел еженедельное заседание кабинета министров, где поднял вопросы рационализации производства, сдерживания роста цен и эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба сирийского президента.

Глава государства отметил усилия, предпринятые властями на законодательном и исполнительном уровнях для нормализации жизни граждан. При этом он подчеркнул, что все проблемы в стране невозможно решить единовременно, однако правительство способно справляться с ними по частям.

В ходе заседания Асад также отметил проблему роста цен на необходимые продукты из-за нестабильности национальной валюты, что во многом зависит от иностранного влияния. В связи с этим президент поручил Министерству внутренней торговли ускорить разработку нового закона о сдерживании цен.

Кроме того, была затронута тема пандемии коронавируса. По словам Асада, руководство страны предпринимает всевозможные меры по сдерживанию заболеваемости, однако уже сейчас в Сирии наблюдается нехватка аппаратов искусственной вентиляции легких. В связи с этим президент подчеркнул ключевую роль сознательности граждан в исполнении превентивных мер, так как в противном случае кризис здравоохранения станет неизбежным.

Заключительную часть своего выступления Асад посвятил проблеме ограниченности государственных ресурсов. В качестве главного направления по ее смягчению президент рассматривает рационализацию производственного цикла. Приоритет в распределении ресурсов получат предприятия, способные производить продукцию в наибольших объемах.

Conflict is massively distorting the markets for essentials like bread and flour in Syria, making entire cities food insecure. Learn how @G_Communities and @USAID are pulling hundreds of thousands back from the brink of starvation: https://t.co/T2fbFBCcYZ #GlobalImpact pic.twitter.com/77RLbGe41L