Вице-спикер Совфеда Косачев увидел потенциал в отношениях РФ, ФРГ и Франции

Москва, 31 марта. «Евротройка» в составе России, Германии и Франции может запустить механизм реального взаимодействия по решению многих мировых проблем.

Вице-спикер Совета Федераций Константин Косачев уверен, что в отношениях между Россией и Европой еще не все потеряно. Такое мнение он выразил после комментариев пресс-службы Кремля по итогам трехсторонних переговоров президента РФ Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и французского лидера Эммануэля Макрона.

Косачев заявил, что прослеживается общая логика, по которой тройка главных европейских лидеров совместными усилиями разрабатывает комплекс мер по решению важных задач, стоящих на повестке дня. Среди них он отметил борьбу с новой коронавирусной инфекцией, обострение ситуации в Донбассе, а также поиск решения проблем трансграничного характера.

Ранее Путин оценил возможность восстановления отношений с Евросоюзом. По его словам, это возможно в случае равноправного партнерства и конструктивного диалога между сторонами.