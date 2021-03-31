Предприятие Роскосмоса занялось разработкой ракеты сверхлегкого класса

Москва, 31 марта. Специалисты НПО «Энергомаш» (входит в Роскосмос) прорабатывают облик новой ракеты сверхлегкого класса, заявил инженер-конструктор НПО Владислав Климов.

В конструкции предполагается использовать многоразовую первую ступень. Многократного использования можно будет добиться за счет крыльев, которые позволят этой части ракеты совершать контролируемую посадку. Об этом Климов рассказал на «Королевских чтениях» в Москве.

«Мы предлагаем ракету-носитель сверхлегкого класса, состоящую из двух ступеней​​​. При этом первая ступень является многоразовой», — заметил он.

Благодаря многоразовому использованию, применению композитных материалов корпуса и метанового топлива, можно будет добиться снижения расходов на запуск малых спутников массой до 500 килограммов, считает конструктор.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее рассказал о способностях госкорпорации по отправке ракет в космос.