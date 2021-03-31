Советский спектакль по «Властелину колец» показали спустя 30 лет после выхода

Москва, 31 марта. Телеспектакль по первой части трилогии Дж. Р. Толкина «Властелин колец» появился в Сети. Видео доступно на YouTube.

Фильм по книге «Хранители» был снят на студии Ленинградского телевидения в 1991 году в двух частях. Зрители увидели телеспектакль только один раз.

Роль Гэндальфа исполнил Виктор Костецкий, Бильбо сыграл Георгий Штиль, а образ Фродо воплотил на экране Валерий Дьяченко. Текст автора читает Андрей Романов.

Книга «Властелин колец» вышла в свет в 1954 году. Она стала продолжением «Хоббита», который появился в 1937 году, пишет «Культуромания».

Сейчас идет работа над сериалом «Властелин колец» по мотивам произведений Толкина. Новая картина расскажет о событиях Второй эпохи Средиземья.