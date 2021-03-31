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Советский спектакль по «Властелину колец» показали спустя 30 лет после выхода

Советский спектакль по «Властелину колец» показали спустя 30 лет после выхода

Москва, 31 марта. Телеспектакль по первой части трилогии Дж. Р. Толкина «Властелин колец» появился в Сети. Видео доступно на YouTube.

Фильм по книге «Хранители» был снят на студии Ленинградского телевидения в 1991 году в двух частях. Зрители увидели телеспектакль только один раз.

Роль Гэндальфа исполнил Виктор Костецкий, Бильбо сыграл Георгий Штиль, а образ Фродо воплотил на экране Валерий Дьяченко. Текст автора читает Андрей Романов.

Книга «Властелин колец» вышла в свет в 1954 году. Она стала продолжением «Хоббита», который появился в 1937 году, пишет «Культуромания».

Сейчас идет работа над сериалом «Властелин колец» по мотивам произведений Толкина. Новая картина расскажет о событиях Второй эпохи Средиземья.

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