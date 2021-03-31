Российские ученые нашли способ лечения пациентов с расстройством сознания

Екатеринбург, 31 марта. Методика, которая позволяет лечить пациентов с расстройством сознания, разработана специалистами Уральского федерального и Тюбингенского университетов.

Интенсивность реакции мозга на возбуждение от непривычного словосочетания и когда он начинает воспринимать «аномалию» как «норму» ученые изучили при помощи электроэнцефалографии. К участию в эксперименте привлекли несколько добровольцев.

«Так, на фразу «я предпочитаю кофе со сливками и сахаром» реакция будет значительно меньше, чем на фразу «я предпочитаю кофе со сливками и носками». Аналогичным образом мозг реагирует и на отдельные пары слов: «кошка-собака» и «кошка-небо»», — рассказали специалисты вузов.

Первоначально испытуемые 20 раз повторяли пять необычных пар слов, после чего к ним прибавили уже новые «курьезные» словосочетания. Выяснилось, что реакция на заученные пары слов быстро уменьшается и становится неотличимой от реакции на привычные пары слов. Эти знания в будущем помогут в терапии людей, страдающих от расстройства сознания.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс проспонсирует проект по уменьшению яркости Солнца. Как сообщалось ранее, эксперимент будет проведен на территории Швеции.