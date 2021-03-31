Правительство России расширило сроки получения максимального пособия по безработице

Москва, 31 марта. Изменения коснутся граждан, уволенных из-за ликвидации организации или сокращения штата, а также женщин, находящихся в отпуске в связи с рождением ребенка.

В соответствии с новой инициативой, гражданам, которые потеряли работу в связи с ликвидацией предприятия или сокращением штата, пособия в максимальном размере будут начисляться в течение трех месяцев в целом, независимо от переносов и перерывов, сообщает пресс-служба кабмина.

«Теперь же для таких граждан срок выплаты пособий будет перенесен. Максимальный размер пособия им будет начисляться с четвертого по шестой месяцы безработицы, а затем — 60% заработка, но не более 5000 рублей», — говорится в заявлении.

Максимальное пособие по безработице сейчас составляет 12 130 рублей. По действующим правилам граждане начинают получать пособие с момента признания их безработными. В первые три месяца выплачивается 75% заработка, но не более 12 130 рублей, вслед за этим три месяца граждане получают 60% заработка, но не более 5000 рублей.

Центры занятости населения смогут работать в дистанционном режиме до 31 июля 2021 года. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин