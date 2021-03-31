Российское посольство прокомментировало задержание офицера РФ в Италии

Рим, 31 марта. Дипломатическое представительство России в Италии выступило с официальным заявлением после задержания российского офицера.

Согласно тексту сообщения, российская сторона надеется, что этот инцидент не отразится на двусторонних отношениях между государствами.

Ранее стало известно, что российского консула вызвали в Министерство иностранных дел Италии после задержания офицера из РФ. По данным местной полиции, итальянский военнослужащий якобы передал россиянину некие документы за вознаграждение.