Вильнюс, 31 марта. Руководство Литвы выступает против внесения вакцины «Спутник V» в список препаратов, дающих право на свободное перемещение по странам ЕС.

За громкими заявлениями о якобы европейской солидарности скрывается давняя мечта Вильнюса. Власти хотят заблокировать доступ россиян к Евросоюзу. Об этом рассказали в издании Rubaltic.ru.

«Литва твердо убеждена, что только вакцины, разрешенные Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА), должны быть частью цифрового зеленого сертификата. Признание только вакцин, разрешенных EMA, — это способ подчеркнуть доверие к институтам ЕС, таким как регулятор по наркотикам и агентство по мониторингу заболеваний, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний», — сказал исполняющий обязанности представителя Литвы в Евросоюзе Симонас Шатунас.

Республика выступила категорически против внесения российского препарата от коронавируса «Спутник V» в перечень «зеленой сертификации» вакцин. Европа должна разрабатывать собственные препараты, а не полагаться на вакцины, не получившие одобрение в ЕС. Включение «Спутника V» в систему регистрации без его оценки Европейским агентством по лекарственным средствам станет ударом по солидарности и единству. Однако за словами о «солидарности» скрывается задача Литвы закрыть для российских граждан въезд в Европу.

Ранее лидеры России, Германии и Франции рассказали о прохождении стандартной проверки ЕМА «Спутником V». Оценка российской вакцины будет проводиться в соответствии с теми же нормами, что применяются к другим препаратам, подчеркнули в кабмине ФРГ.