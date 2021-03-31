Один человек пострадал при взрыве на производстве трансформаторов в Великом Новгороде

Великий Новгород, 31 марта. Медики госпитализировали пострадавшего при взрыве на предприятии ООО «НПК Комплекс» с ожогами.

Инцидент произошел в сушильной камере на производстве. По предварительной версии, там взорвалась газовоздушная смесь. В результате случившегося пострадал один человек. При осмотре у него диагностировали ожоги. Полученные участником инцидента травмы оказались серьезными, поэтому его госпитализировали в одну из городских больниц.

Также взрыв нанес урон сушильной камере. В помещении выбило окна и двери. Сейчас место ЧП осматривают специалисты, обстоятельства и приичны случившегося устаналиваются.