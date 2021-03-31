Украина запретит с апреля импорт ряда российских товаров

Киев, 31 марта. Власти Украины приняли решение запретить ввоз ряда продуктов и непродовольственных товаров из Российской Федерации.

Новые правила вступят в силу с 10 апреля 2021 года. Об изменениях стало известно из постановления, представленного на официальном сайте украинского кабмина.

Сообщается, что нововведение коснется отечественной пшеницы, ржи и подсолнечного масла. Из непродовольственных товаров запрет распространится на бумагу и моющие средства.

Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива ранее заявлял, что украинцам пора готовиться к голоду. Причиной проблем политик считает провальные действия властей страны во время коронавирусного кризиса.