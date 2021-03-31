Вакцина, энергетика и армия: Венесуэла подписала 12 соглашений с Россией

Каракас, 31 марта. Россия и Венесуэла подписали 12 соглашений о сотрудничестве по 20 стратегическим направлениям. Страны продолжат работу в финансовой, энергетической, военной, медицинской и другим сферах взаимодействия, сообщил президент Николас Мадуро сообщил у себя на странице в Twitter.

«Мы подписали с братской Россией 12 соглашений на ближайшие десять лет, которые подтверждают нашу приверженность построению многополярного мира. Это исторический день на новом этапе наших отношений», — написал президент.

Firmamos con nuestra hermana Rusia, 12 acuerdos y proyectos de cooperación conjunta por 10 años, que reafirman nuestro compromiso por la construcción de un mundo pluripolar. Es un día histórico en esta nueva etapa de relaciones estratégicas. pic.twitter.com/WHaN6E2zQu — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 31, 2021

По словам Мадуро, соглашения предполагают сотрудничество в области энергетики, экономики, образования, армии, а также технологий и транспорта. Российскую сторону на переговорах в Каракасе представлял вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Россия и Венесуэла демонстрируют модель образцовых отношений между гигантской евразийской державой мирового масштаба и маленькой южноамериканской страной», — подчеркнул президент Венесуэлы.

Кроме того, в ходе встречи было подписано также соглашение о поставках новой российской вакцины «ЭпиВакКорона».

#NOTICIA | Venezuela firma acuerdos para la adquisición de la nueva vacuna rusa EpiVacCorona#SputnikVContraCovid https://t.co/c9uyTBr1G3 — Cancillería Venezuela ???????? (@CancilleriaVE) March 31, 2021

Мадуро отметил, что лаборатория, в которой производят новый препарат, уже поставляет инсулин для Венесуэлы, и поблагодарил разработчиков.

Следующее заседание двухсторонней комиссии Россия-Венесуэла намечено на конец второго полугодия 2021 года. Венесуэла, наряду с такими странами как Куба, Боливия и Никарагуа, является традиционным и долговременным партнером Российской Федерации в Западном полушарии.

В прошлый раз вице-премьер посещал столицу Боливарианской республики в октябре 2019 года, когда встретился с президентом Николасом Мадуро. По итогам переговоров с венесуэльским лидером Борисов заявлял, что страны разработают план долгосрочного сотрудничества в области культуры, науки и торговли до 2030 года.