Михаил Мишустин подписал документ о продлении дистанционного формата регистрации безработных

Москва, 31 марта. Центры занятости населения смогут работать в дистанционном режиме до 31 июля 2021 года, сообщила пресс-служба кабмина.

Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Окончательные решения о работе центров будут приниматься властями отдельных регионов с учетом эпидемиологической ситуации и положения на рынке труда.

В сообщении отмечается, что при дистанционном формате регистрация безработных, а также назначение пособий проводятся через личный кабинет портала «Работа в России». В данном случае нет необходимости предоставлять копию трудовой книжки, приказа об увольнении и справки о среднемесячном доходе с предыдущего места работы. Необходимые сведения центр занятости получает самостоятельно, используя государственные информационные системы. Проходить перерегистрацию в качестве безработного и получать направление на работу можно онлайн. Максимальное пособие составляет 12 130 рублей, а минимальное — 1500 рублей.

Ранее сообщалось о том, в каких сферах безработица ощущается сильнее всего. Основному удару подверглись сферы услуг и транспорта, сообщил экономист и политолог Никита Масленников.