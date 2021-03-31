Учения артиллеристов ВВО с боевыми стрельбами попали на видео

Благовещенск, 31 марта. Артиллерийские подразделения Восточного военного округа уничтожили превосходящие силы условного противника на учениях в Амурской области.

В маневрах были задействованы более двух тысяч военнослужащих и порядка 500 единиц военной техники, включая беспилотные летательные аппараты «Орлан-10».

В ходе маневров артиллеристы отработали тактику огневых налетов и удара массированным огнем. На первом этапе учений бойцы ВВО нарушили систему управления и координации войск условного противника. В ходе второй части маневров артиллеристы осуществили откат заградительного огня и завершили разгром «врага» массированным огнем.

Стоит отметить, что 29 марта в Псковской области стартовали масштабные тактические учения Воздушно-десантных войск РФ. В маневрах принимают участие более 1,5 тысячи военнослужащих, 200 единиц техники, а также восемь военно-транспортных самолетов Ил-76МД. Бойцы ВДВ совершили десантирование, после чего провели рейд в тылу условного противника.