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Екатерина Климова рассказала, как воспитывает четырех детей

Екатерина Климова рассказала, как воспитывает четырех детей

Москва, 31 марта. Российская актриса Екатерина Климова призналась, что при всей строгости воспитания своих четверых детей она часто с ними беседует, выслушивает их, и для нее очень важно знать, что происходит в жизни наследников, пишет Teleprogramma.pro

У актрисы растет взрослая дочь Елизавета от ювелира Ильи Хорошилова, сыновья Матвей и Корней от Игоря Петренко и маленькая Белла от актера Гелы Месхи. С отцами своих детей актриса находится в дружеских отношениях. Случается и так, что они часто собираются под одной крышей на выходные. Климова очень адекватно относится к общению детей с папами, понимая, что ее дети должны иметь не только мать, но и отца.  

В своем недавнем интервью, звезда рассказала, как воспитывает своих детей. Она считает себя строгой мамой, но при этом всегда прислушивается к мнениям и переживаниям детей. Себя Климова считает строгой мамой. Однако она часто ведет беседы с дочерьми и сыновьями, позволяя им высказать все, что у них «наболело-накипело».

«Мне кажется, я достаточно строгая мама. При этом в нашей семье всегда есть место компромиссу. В любой ситуации я стараюсь вести с детьми диалог. Мне важно, чтобы они объяснили тот или иной свой поступок. Мы садимся за круглый стол переговоров. Каждый говорит, что наболело-накипело, почему и как все случилось. Мы действительно дискутируем на ту или иную тему. В общем, у нас демократия. И это здорово!» — рассказала Климова в интервью изданию 7days.

Ранее актриса Екатерина Климова разместила публикацию, где позирует в ярко-оранжевом платье с букетом в руках. Там Климова счастливо улыбается, обнимая полевые цветы.

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