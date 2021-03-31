Екатерина Климова рассказала, как воспитывает четырех детей

Москва, 31 марта. Российская актриса Екатерина Климова призналась, что при всей строгости воспитания своих четверых детей она часто с ними беседует, выслушивает их, и для нее очень важно знать, что происходит в жизни наследников, пишет Teleprogramma.pro.

У актрисы растет взрослая дочь Елизавета от ювелира Ильи Хорошилова, сыновья Матвей и Корней от Игоря Петренко и маленькая Белла от актера Гелы Месхи. С отцами своих детей актриса находится в дружеских отношениях. Случается и так, что они часто собираются под одной крышей на выходные. Климова очень адекватно относится к общению детей с папами, понимая, что ее дети должны иметь не только мать, но и отца.

В своем недавнем интервью, звезда рассказала, как воспитывает своих детей. Она считает себя строгой мамой, но при этом всегда прислушивается к мнениям и переживаниям детей. Себя Климова считает строгой мамой. Однако она часто ведет беседы с дочерьми и сыновьями, позволяя им высказать все, что у них «наболело-накипело».

«Мне кажется, я достаточно строгая мама. При этом в нашей семье всегда есть место компромиссу. В любой ситуации я стараюсь вести с детьми диалог. Мне важно, чтобы они объяснили тот или иной свой поступок. Мы садимся за круглый стол переговоров. Каждый говорит, что наболело-накипело, почему и как все случилось. Мы действительно дискутируем на ту или иную тему. В общем, у нас демократия. И это здорово!» — рассказала Климова в интервью изданию 7days.

Ранее актриса Екатерина Климова разместила публикацию, где позирует в ярко-оранжевом платье с букетом в руках. Там Климова счастливо улыбается, обнимая полевые цветы.