Вторая мировая война стала трагедией человечества. А самой черной и кровавой страницей в ее истории были концентрационные лагеря. «Фабрики смерти», созданные для убийства, бесчеловечного истязания, медицинских экспериментов и насилия над сотнями тысяч людей, уничтожили, по разным данным, от 7 до 12 миллионов человек.

Имена многих из тех, кто был помещен в концлагеря и не дожил до освобождения, до сих пор неизвестны. 11 апреля — международный день памяти, посвященный этим людям, а также тем, кто выжил, несмотря на зверства фашистов и нечеловеческие окружающие условия. В нашей стране этот день — один из самых значимых и памятных в истории Великой Отечественной войны.

«Фабрики смерти» нацистской Германии

Первый концлагерь был создан на территории нацистской Германии задолго до начала Второй мировой войны. Это произошло в 1933 году: близи города Дахау было сформировано концентрационное учреждение, куда отправляли несогласных с действиями высшего руководства страны. До начала войны в заточении оказались около 300 тысяч немцев, поддерживающих антифашистские настроения.

С началом наступления на территории других государств Германия изменила назначение концлагерей. С 1939 года они были превращены в места организованного и систематического убийства. Строились они с учетом проектной мощности: печально известный Освенцим проектировался для ежесуточного уничтожения 30 тысяч человек, а за годы войны через его стены, казематы и крематории прошли более 4 миллионов человек, не менее 800 тысяч из которых были детьми.

Всего фашисты построили и ввели в работу не менее 14 тысяч «фабрик смерти», которые находились на территории Германии, стран-союзниц, а также оккупированных территорий, в том числе в Советском Союзе. Все они были разрушены войсками-освободителями в 1945 году.

Почему 11 апреля — День освобождения узников фашистских концлагерей

В этот день в 1945 году союзные войска зашли на территорию одного из крупнейших фашистских концлагерей — Бухенвальда. Узнав о приближении освободителей, узники подняли мятеж и смогли захватить лагерь. Более 200 человек руководителей и охранников Бухенвальда были пленены, благодаря чему им не удалось уничтожить документы, а также избавиться от следов массовых убийств в пыточных камерах и крематориях.

Героизм узников Бухенвальда открыл миру ту правду, в которую невозможно было поверить: были предоставлены доказательства зверств, которые легли в основу обвинения Международного трибунала в отношении нацистов. Дата героического подвига, а также освобождения первого концлагеря и стала международным памятным днем, который свято чтут в нашей стране.

Как отмечают Международный день освобождения узников фашистских лагерей

К памятной дате готовят тематические мероприятия в школах. В классы приглашают ветеранов, бывших узников фашистов, ребята готовят для них поздравления, небольшие концерты, читают стихи. Все меньше очевидцев тех событий остается в нашей стране, а потому вместо встреч проходят классные часы, на которых учителя рассказывают о страшных годах войны и героическом подвиге советских солдат, освободивших мир от «фашистской чумы».

Поздравляют ветеранов работники социальных служб, руководители городов и регионов. В большинстве городов России проходят торжественные возложения цветов к братским могилам, Вечному огню, памятникам жертвам войны и узникам концлагерей. Эти мероприятия предваряют главное торжество для многих россиян — День Победы, который празднуют спустя 28 дней.

Для некоторых россиян дата 11 апреля еще более значима и ценна. В этот день в 1944 году была освобождена Керчь, причисленная впоследствии к городам-героям. По традиции, к празднику в городе готовят концерт и поздравления для ветеранов, детей войны.