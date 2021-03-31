Церемония вручения премии «Оскар» впервые может пройти за пределами США

Лос-Анджелес, 31 марта. Вручение престижной кинопремии «Оскар» кроме США может быть проведено с прямым включением из Лондона и Парижа. Об этом заявили организаторы 93-й церемонии.

Несмотря на пандемию коронавируса, в этом году премия будет проходить в очном формате. Кроме того, организаторы вынесли запрет на участие в премии через приложение Zoom. Номинанты, которые приедут в США для участия в мероприятии, должны будут пройти десятидневный карантин. Дополнительные расходы, связанные с самоизоляцией, на себя берут партнеры премии, сообщает издание Hollywood Reporter.

Из-за возможности ухудшения ситуации с коронавирусом некоторые артисты отказываются приезжать в Лос-Анджелес. Поэтому организаторы церемонии рассматривают вариант подключения площадок в Лондоне и Париже. Места, откуда будут вестись трансляции, не разглашаются.

93-я церемония будет проходить с некоторыми изменениями. Все номинанты не должны одновременно находиться в основном зале. Чтобы соблюсти меры предосторожности, участников разделят на небольшие группы. Красная дорожка также пройдет «не в традиционном формате», однако подробности пока неизвестны.

«Мы изменили формат и сделали что-то похожее на коктейльную вечеринку», — сообщают организаторы.

Вручение престижной кинопремии пройдет в ночь с 25 на 26 апреля. В России мероприятие будет транслировать онлайн-кинотеатр Okko с трех часов ночи. Запись будет доступна всем подписчикам сервиса, сообщает "Мир 24".