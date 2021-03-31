Учительница в Коломне убила мужа из-за его беспробудного пьянства

Коломна (Московская область), 31 марта. Стали известны причины, по которым педагог младших классов забила до смерти своего мужа-автозаправщика. Толчком к совершению жестокого преступления стало возвращение супруга домой в невменяемом состоянии, передает корреспондент ФАН.

Как ранее писал ФАН, в дежурную часть Коломны 27 марта поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины в одном из домов по Центральной улице в деревне Чалки. Правоохранители по подозрению в убийстве задержали 53-летнюю супругу погибшего.

По данному факту следователи ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемую поместили в изолятор временного содержания. Она полностью признала свою вину и раскаялась в совершении преступления.

«У супругов был затяжной бытовой конфликт на почве пьянства главы семьи. Подозреваемая постоянно просила, чтобы ее любимый человек как можно быстрее завязал с употреблением спиртных напитков. В тот день его в очередной раз привезли домой друзья. Потерпевший еле стоял на ногах и практически не мог разговаривать. Женщина разнервничалась, повалила его на пол и стала избивать ногами. После этого он умер», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

В школе о подозреваемой отзываются только положительно. Женщина воспитывает внучку, которую отобрала у снохи за то, что та не занималась воспитанием ребенка. Погибший мужчина трудился на сетевой АЗС заправщиком.

Если вина учительницы будет доказана в суде, ей грозит до 15 лет лишения свободы.