Замминистра обороны РФ лично проверил условия проживания российских миротворцев в НКР

Степанакерт, 31 марта. Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков посетил церемонию открытия блочно-модульного городка в Нагорном Карабахе.

В НКР для российских миротворцев построили очередной блочно-модульный городок. В нем могут проживать до 250 военнослужащих. В каждом жилом помещении установлены радиаторы и кондиционеры, душевые, а также имеется баня и спортзал.

На церемонии открытия присутствовал заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, который лично проверил качество выполненных работ.

«Весь смысл и принцип заключается в одном: военнослужащий, не выходя из помещения, получает все, что ему необходимо», – подчеркнул Булгаков.

В заключительной части церемонии заместитель главы Минобороны РФ вручил государственные награды Российской Федерации отличившимся миротворцам.

Следует отметить, что накануне Дмитрий Песков отметил важную роль президента Владимира Путина в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе.

Ранее Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонных переговоров обсудили стабилизацию обстановки в НКР, передает сайт 360tv.ru.