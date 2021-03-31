Худрук оркестра из Перми принял решение стать депутатом Госдумы РФ

Пермь, 31 марта. Художественный руководитель и главный дирижер Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов прибыл на праймериз «Единой России» по выборам в Государственную думу РФ.

По данным реготделения партии в Telegram-канале, Тверетинов претендует на место в партийном списке по единому федеральному избирательному округу.

Отмечается, что предварительное голосование ЕР пройдет с 24 по 30 мая через портал «Госуслуги». Кроме того, уточняется, что у всех желающих будет возможность проголосовать. Победители праймериз будут выдвинуты партией на выборы в Пермскую думу, краевой парламент и Госдуму РФ.

Ранее председатель совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов, который назначен в новый состав ЦИК, заявил, что подготовка членов территориальных избирательных комиссий к единому дню голосования в сентябре этого года должна быть основана на научном подходе и быть доступной всем регионам страны.