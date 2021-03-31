Задержание офицера стало поводом для вызова российского посла в МИД Италии

Рим, 31 марта. Российский посол был вызван в Министерство иностранных дел Италии после задержания офицера из РФ, заявил глава дипломатического ведомства Луиджи Ди Майо.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Риме двух человек, которые якобы передавали российской стороне секретные документы за вознаграждение. Ими оказались итальянский военнослужащий и офицер РФ.

Следователи не разглашают имен задержанных. В правоохранительных службах предполагают, что подданный Италии мог пойти на сделку из-за материальных трудностей.