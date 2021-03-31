Войска ЮВО оснастили защищенными от перехвата сигнала радиостанциями «Азарт»

Москва, 31 марта. Войска Южного военного округа получили более 1,7 тысячи цифровых портативных радиостанций шестого поколения Р-187-П1 «Азарт», которые невозможно прослушать или заглушить.

Устройства связи были переданы военным в рамках гособоронзаказа. Радиостанция Р-187-П1 «Азарт» относится к классу программно-определяемых. Она позволяет организовать подсистему радиосвязи тактического звена управления и обеспечить помехозащищенный обмен информацией в любых условиях.

Отмечается, что уникальной особенностью «Азарта» является режим псевдослучайной перестройки рабочей частоты со скоростью до 20 тысяч скачков в секунду. Это позволяет исключить возможность пеленгации или перехвата сигнала и дает превосходную степень защищенности передаваемой информации.

Применяемая в радиостанции SDR-платформа позволяет гарантировать возможность организации радиосвязи с радиостанциями различных поколений. Радиостанция «Азарт» единственная из российских радиосредств совместима с радиосредствами всех типов.

Ранее стало известно, что военные подлодки ВМС Германии оснащены разработанными российской компанией навигационными устройствами. Сообщалось также, что до конца года российский флот получит три новых атомных субмарины, пишет сайт 360tv.ru.