Virgin Galactic представила космический корабль нового поколения

Нью-Йорк, 31 марта. Американская компания Virgin Galactic представила новый суборбитальный корабль VSS Imagine третьего поколения.

Летные испытания нового космоплана состоятся летом 2021 года. В настоящее время Virgin Galactic также работает над созданием второго экземпляра космолета данной серии.

VSS Imagine имеет много общего с космолетом Unity. Одним из главных отличий между космопланами является зеркальное покрытие корпуса VSS Imagine. По словам специалистов, покрытие обеспечивает защиту от перегрева. При этом в мае 2021 года состоится испытательный полет Unity. Космолет будет поднят в воздух с помощью специального самолета-носителя. Космопланом Unity будут управлять два пилота.

Imagine, will take you there.



Introducing the first #SpaceShipIII in the #VirginGalactic fleet. pic.twitter.com/BW6qA5oDfR