Reuters: Эр-Рияд может выступить за продление ограничений в рамках ОПЕК+

Эр-Рияд, 31 марта. Агентство Reuters сообщило, ссылаясь на доверенный источник, что Саудовская Аравия может поддержать продление сокращения добычи черного золота в рамках соглашения сделки ОПЕК+.

Продление ограничений могут одобрить в Эр-Рияде вплоть до июня. Также власти государства готовы пролонгировать дополнительное добровольное сокращение добычи нефти с целью роста цен на рынке.

«Они не наблюдают достаточно сильного спроса и хотят предотвратить падение цен», — сообщил источник журналистов.

Очередная встреча стран — участниц сделки ОПЕК+ ожидается 1 апреля 2021 года. На прошлом заседании министры государств договорились, что все они сохранят уровень добычи нефти в апреле, кроме Российской Федерации и Казахстана.

Котировки нефти ранее отражали слабую отрицательную динамику перед встречами ОПЕК+. Аналитики ожидают, что группа может сохранить добычу черного золота в мае на фоне текущей слабости физического рынка.